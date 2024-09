Drag Race México 2024 homenajea a Lucía Méndez en su tour por el Metropólitan

Lucía Méndez arribó al Teatro Metropólitan la noche del pasado viernes para recibir un reconocimiento por su carrera, durante el show Icónicas Tour Oficial Drag Race México 2024, en compañía de los anfitriones, Taiga Brava, Lolita Banana y Óscar Madrazo.

En entrevista con El Sol de México, Lucía Méndez manifestó su alegría por recibir un reconocimiento por parte "de la comunidad LGBTQI+, que la adoro, los quiero muchísimo y que me hagan un homenaje me hace sentir muy halagada".

La actriz y cantante habló de la serie “La Máquina”, basada en la vida del boxeador Esteban Osuna, en la que actúa junto a Gael García, Diego Luna y Eiza González. “Tiene su estreno total la serie el próximo 9 de octubre en la plataforma Disney+. Me van a ver en un personaje de primera actriz, soy la mamá de Diego Luna, (“Andy”), una mujer dominante y posesiva”.

Adelantó que la premiere de la serie será el 13 de octubre en Los Ángeles, “y estamos invitados todo el elenco”, además compartió detalles de otro proyecto titulado “Cómplices”, una comedia para la plataforma ViX.

“Ya terminamos las grabaciones, nos llevó dos meses de muchísimo trabajo. Es realmente una serie hecha con esfuerzo y con corazón. Sobre todo van a ver una serie de comedia que quedó muy divertida, debido a que entre nosotras también nos divertíamos con los diálogos de la historia”, en la que también actúan Marjorie De Sousa, Laura Flores y Maribel Guardia.

Este año también estrenó la película “Mejor viuda que mal acompañada”, de cuya trama destaca que “Es una película muy buena que está en segundo lugar de espectadores a nivel mundial en la plataforma streaming Amazon Prime Video.

“Lo digo con mucho orgullo porque hicimos un gran esfuerzo también por todo el talento, a cada proyecto le metes todo el corazón para que guste y funcione".

Finalmente, Lucía Méndez pide que ya no le recuerden los programas en los que ha participado, porque “hay comentarios y acciones llenas de mentiras, falsedades, manipulaciones, golpes bajos, sin nada de paz. Viví la experiencia, pero ya no lo vuelvo a hacer”, dijo la ex integrante de “Siempre reinas”.

En primera fila, Lucía Méndez vio el show de Icónicas Tour Oficial Drage Rice, al cual fue invitada, dijo Óscar Madrazo, porque “superó en una encuesta a Christian Chávez siendo la más popular y la de más emoción, es la que tiene más éxito, por eso la invitamos en el arranque de nuestra segunda temporada en televisión en el primer episodio y ahora es nuestra madrina en este show en vivo”.