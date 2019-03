Dragon Ball Z cumple 30 años y lanzarán una edición Blu-Ray para coleccionistas

Algo legendario esta por llegar a Dragon Ball pues la compañía nipona hace unas horas compartió un mensaje que ha desatado diversas teorías en los fans, hace unos días celebraron 30 años de la gran franquicia, quizás por eso se viene algo grande. via GIPHY

Toei Animation y FUNimation publicaron en sus redes sociales este mensaje misterioso... Something legendary is coming... a new Dragon Ball Z collector's edition celebrating 30 YEARS! 🔥🔥

Full series, on Blu-ray, North America's first full artbook, an exclusive figure, and... more announcements to come! 😏

Sign up to be the first to know 👉 https://t.co/YA6X46FWSL pic.twitter.com/XD0Tt6uoqQ — Toei Animation (@ToeiAnimation) 2 de marzo de 2019

Esto podría interesarte: Todos digamos ¡Feliz cumpleaños Dragon Ball! Hoy se cumplen 33 años

Lo que sí sabemos es que la empresa lanzará una edición coleccionista para Blu-ray, un libro de arte en Estados Unidos, figuras y artículos exclusivos que aún no conocemos. via GIPHY

Para el caso de Europa, anunciaron hace unos meses que lanzarían al mercado por primera vez la serie de Dragon Ball en Blu-ray e incluso si el éxito es sorprendente llegarán hasta Dragon Ball Z.