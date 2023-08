¿Plagio o inspiración? las similitudes en los temas de Dua Lipa y canciones de los años 80

Los músicos suelen inspirarse en situaciones que nos han pasado a todos, como el desamor, la traición y la amistad, hasta elementos de la naturaleza como la lluvia, los atardeceres o incluso el clima.

Sin embargo, hay veces en la que algunos músicos se sirven de melodías de otros artistas que les antecedieron, en algunos casos se le conocen como “samples”, aunque estos están más relacionados con el hip-hop, y en otras ocasiones parecen ser la misma canción pero con ligeras variaciones.

Frente a esto, un tiktokero se ha dado a la tarea de revelar algunas similitudes entre las canciones de Dua Lipa y temas de los años ochenta como INXS, Kiss o Olivia Newton.

¿Dua Lipa hace plagio?

A través de su cuenta @tavoarraya un joven da cuenta de las similitudes de canciones entre algunos temas de Dua Lipa y bandas ochenteras.

La primera canción que compara es el tema ”Break my Heart” con el clásico de INXS, “Need you tonight”, y tal como podemos escuchar los acordes de la entrada de la guitarra son prácticamente los mismos.

Prisioner del 2020 es el segundo tema que compara con otro clásico, “I was made for lovin’ you” de Kiss. En este tema el ritmo es muy parecido, no sólo a este también en otra parte a "Physical" de Oliva Newton de 1981.





Finalmente, la canción que parece ser más una copia, hablamos de “Love Again” con “White Town" de Your Woman, tema más reciente, pero que con la que comparte la misma melodía de inicio.

En su canal de Tik Tok @tavoarraya, hay más comparaciones por si quieres ver más comparaciones entre temas de las nuevas estrellas y grupos que solían escuchar nuestros papás. ¿Tu qué opinas, es plagio o inspiración?