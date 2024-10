Dua Lipa y Zendaya homenajean a Cher en su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll

Cher ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll este sábado, acompañada de grandes personalidades del espectáculo mundial que también formaron parte de la lista este 2024.

La estrella de pop de 78 años recibió el homenaje junto a Mary J. Blige, Ozzy Osbourne, Kool & the Gang, Dave Matthews Band, Foreigner, A Tribe Called Quest y Peter Frampton.

La gran ceremonia se llevó a cabo en Cleveland, Ohio, sede del famoso salón que desde su primera edición en 1986 también reconoce a otros géneros como soul, blues, R&B o rap.

Dua Lipa y Zendaya homenajean a Cher

Cher brilló en el escenario del Salón de la Fama del Rock and Roll en donde tuvo como invitada a la cantante Dua Lipa.

Las artistas hicieron un dueto donde interpretaron “Believe”, una de las icónicas canciones de Cher.

"Believe" se volvió un éxito en 1998 y marcó un antes y después en la música, pues fue el primer sencillo en donde se utilizó el autotune, algo que Cher presumió ante la audiencia.

“Cambié el sonido de la música para siempre", expresó.

La estrella también lanzó una indirecta o manera de broma para los organizardores, quienes a su parecer tardaron en darle un lugar en el Salón de la Fama.

#DuaLipa #Believe #RockAndRollHallOfFame ♬ Believe - Cher @cherclub Seeing Cher and Dua Lipa perform ‘Believe’ at the Rock and Roll Hall of Fame was pure magic! What an iconic duo! 🌟🙌 #Cher

"Fue más fácil divorciarse de dos hombres que entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll", dijo Cher.

Durante el número musical, Dua Lipa fue la primera en comenzar a hacer su interpretación para después recibir a Cher que impactó con la potencia de su voz.

En su cuenta de Instagram, la cantante británica compartió con sus seguidores el honor que tuvo de poder homenajear a Cher.

“Un absoluto honor rendir homenaje anoche a THE ICON & LEGEND Cher mientras ella es incluida en el @rockhall (sobre la hora sangrienta si me preguntas) !!!! Agradecida más allá de las palabras por haber compartido el escenario con @cher y @theroots para cantar "Believe" ¡¡¡Qué sueño hecho realidad!!! Pinchame por favor”, escribió Dua Lipa.

Por otro lado, Zendaya homenajeó a Cher al utilizar un vestido inspirado en el “naked dresse” que la cantante utilizó en un programa de televisión en 1970, cuando interpretó “I’m A Woman" en The Cher Show en 1975, de acuerdo con la revista Hola!

Como suele ocurrir en las alfombras a donde Zendaya asiste, en esta ocasión tampoco decepcionó, para hacer posible el atuendo, el estilista de confianza de la joven, Law Roach, trabajó en colaboración con Bob Mackie, el diseñador estadounidense que hizo realidad algunos de los looks que definieron el estilo de Cher, según Vogue.

Así pudieron recrear el vestido dorado con el que la actriz se lució junto a una cabellera larga y completamente lacia, justo como Cher lo utilizaba.

Con información de AFP