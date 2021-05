Dueto francés Isaac y Nora graban su primer disco

Son hermanos, se llaman Isaac y Nora, tienen 13 y 10 años respectivamente y desde hace cinco, como pasatiempo, hacen versiones de canciones en español e inglés, así se convirtieron en un fenómeno viral que ahora los lleva al terreno profesional con el lanzamiento de su disco Latin & Love Studies.

De I just called to say I love you de Stevie Wonder, el cual despertó la curiosidad de los internautas, pasando por Bei mir bistu shein, Dans tes bras y Hallelujah, una vez que se adentraron en el mundo de los covers recrearon populares canciones latinas como Veinte años (que suma más de 90 millones de reproducciones en Facebook), Gracias a la vida, No soy de aquí, ni soy de allá, Que nadie sepa mi sufrir y Mis noches sin ti.

OMG! Gracias a la tecnología, Joan Sebastian canta de nuevo

“Para nosotros la música latina es muy exótica, nos hace viajar un poco con sólo escucharla. Es generosa, nos parece que hace sonreír o da ganas de bailar, o ambas cosas, a quienes la escuchan”, comentaron en entrevista exclusiva con El Sol de México.

“Los temas pueden ser muy melancólicos, pero incluso cuando la letra es triste, a menudo hay una forma de alegría u optimismo en la música. También es un repertorio inmenso e increíblemente rico: en cada país latino hay multitud de formas de tocar música”, agregaron.

Ambos se interesaron en la música por su padre, Nicolas Restoin, un artista de ascendencia surcoreana nacido en Francia, que gracias a los estudios musicales que tuvo desde los 11 años aprendió el valor del arte, y se los transmitió desde bebés.

Su madre, Catherine, ha sido la encargada de grabar y compartir en internet los videos de sus hijos, quienes ya preparan un material discográfico de 11 temas, titulado Latin & Love Studies, que verá la luz el próximo 28 de mayo en formato digital y físico. Hoy se estrena

El dueto agregó que pese a no haber viajado a América anteriormente, han conocido su cultura a través de las manifestaciones que sus padres les han compartido en su propio hogar.

“Las referencias que tenemos son muy clásicas, a nuestra madre le gusta el libro El viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, nos fascina tanto la obra como el personaje de Frida Kahlo. Hemos visto muchas veces las películas El Libro de la vida y Coco. Y como muchos europeos, los discos e imágenes de Buena Vista Social Club nos hicieron descubrir todo su universo”.

Los hermanos añadieron que lo que más disfrutan de los ritmos latinos es su capacidad para traer alegría y “calentar el ambiente” en días fríos. Por ello, su álbum contendrá temas de grandes compositores hispanos como Natalia Lafourcade, Cuco Sánchez, Lucho Bermúdez y Carlos Mejía Godoy.

Aunque adelantan que ya están trabajando en un futuro disco con canciones originales, apuntan que todavía están en proceso de entender cómo crear una obra desde cero.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Somos sólo intérpretes, en este momento no nos sentimos preparados para crear nuestra propia música. Además, estamos en un período de descubrimiento y aprendizaje (¡Nicolás también!), así que por ahora tenemos mucha curiosidad por seguir explorando la música que ya existe”.

Además de este proyecto, el día de hoy lanzan el cover del éxito brasileño Manha de Carnaval, en los próximos meses harán una aparición en una cinta española (cuyo nombre no revelaron). A finales del verano iniciarán una gira por España, y esperan muy pronto poder visitar el continente americano.