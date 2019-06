Dulce presentará su espectáculo Entera en el Metropólitan

Dulce está más entera que nunca. Así se llama el espectáculo que presentará este viernes en el teatro Metropólitan de la Ciudad de México, con el fin de deleitar a su público y a las nuevas generaciones.

Una de las mejores voces de nuestro país, sin duda cabe. Baladista y popera, Dulce dijo que la clave de su vigencia en el medio artístico es que se ama a sí misma y adora su canto, su carrera, su vida misma.

Y, ay, cómo canta. Al final de la reunión con los medios, interpretó uno de sus éxitos discográficos y demostró su manejo de voz, su temple, su temperamento. Y qué belleza de mujer.





Tiene una hija y su hija tiene un hijo, así es que Dulce ya es abuela, pero qué manera de llevar su carrera tan puntual, tan certera; es su vida misma.

“Las figuras de hoy no tienen rostro, no tienen estilo. Antes escuchabas a Emmanuel, a Mijares y sabías quiénes eran. Hoy no, las figuras de actualidad parecen marcas, son mercadotecnia.

“Por eso la música de los 80 sigue gustando a la gente”, mencionó la intérprete y agradeció al productor Hugo Mejuto creador del concepto GranDiosas, que reúne a baladistas de los 80, porque “él nos ha motivado, nos dice cómo proyectarnos, qué look nos queda bien, cómo salir a escena”.

Y, en efecto, Dulce despliega sus pensamientos hacia lo que es su vida, su forma de ser. “Yo me siento feliz porque esta ha sido mi vida y la disfruto. Cantar me ha dado la vida y por ese camino voy, siempre; es cosa de quererse”.

Pocos saben que se llama en realidad Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas y nació en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de julio de 1955. Es una estrella de la música popular en México, tan dulce como su canto.