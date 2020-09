¡Tras 14 años, Keeping Up With The Kardashians llega a su fin!

La socialité Kim Kardashian anunció que su programa Keeping Up With The Kardashians llegó a su fin tras 14 años de transmisión y en la que participaba todo el clan de estas guapas y voluminosas mujeres: Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie, y Kris.

"Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de ‘Keeping Up with the Kardashians", escribió Kim Kardashian en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram To our amazing fans - It is with heavy hearts that we’ve made the difficult decision as a family to say goodbye to Keeping Up with the Kardashians. After what will be 14 years, 20 seasons, hundreds of episodes and numerous spin-off shows, we are beyond grateful to all of you who’ve watched us for all of these years – through the good times, the bad times, the happiness, the tears, and the many relationships and children. We’ll forever cherish the wonderful memories and countless people we’ve met along the way. Thank you to the thousands of individuals and businesses that have been a part of this experience and, most importantly, a very special thank you to Ryan Seacrest for believing in us, E! for being our partner, and our production team at Bunim/Murray, who’ve spent countless hours documenting our lives. Our last season will air early next year in 2021. Without Keeping Up with The Kardashians, I wouldn’t be where I am today. I am so incredibly grateful to everyone who has watched and supported me and my family these past 14 incredible years. This show made us who we are and I will be forever in debt to everyone who played a role in shaping our careers and changing our lives forever. With Love and Gratitude, Kim Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 8 de Sep de 2020 a las 2:34 PDT

"Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en moldear nuestras carreras y que cambiaron nuestras vidas para siempre".

Tras el anuncio, las reacciones en redes no se hicieron esperar y sus fans lamentaron la noticia del adiós de uno de los realities más icónicos de todos los tiempos en la televisión.

QUE KIM KARDASHIAN HA ANUNCIADO EL FINAL DE KEEPING UP WITH THE KARDASHIAN!! NONONO NO ESTABA PREPARADO PARA ESTO, 2020 TE ODIO😭 pic.twitter.com/cMtyv957G5 — Unatxi Kamala 🔪 (@dvidct) September 8, 2020 2020: no puede ser peor

-

2020: las Kardashian cancelan "Keeping up with The Kardashian" luego de 14 años y 20 temporadas #KUWTK 💔 no estoy llorando se metió algo al ojo😭💔

Algo más nos van a quitar?? pic.twitter.com/BfOaQT6Zot — Florenciia Lopez🌺 (@Florenciia_015) September 8, 2020 Yo: "el 2020 no se puede poner peor"



El 2020: *Kim Kardashian anuncia el fin de KUWTK*



Yo: pic.twitter.com/og7COFos2N — Antonio García (@antoniogrciag) September 8, 2020 Buff es que lo que hemos vivido con las Kardashian: embarazos, bodas, divorcios, peleas, viajes, cambio de género... #KUWTK pic.twitter.com/u7X1sGjf0R — Nicki Miyá (@nickimiya) September 8, 2020

Cabe destacar, que fue gracias a este programa que el clan Kardashian, sin siquiera tener una carrera artística, lograron la fama y el reconocimiento de la gente que se volvió fiel seguidora de cada una de sus temporadas durante más de una década.

Su última temporada saldrá a la luz el próximo 17 de septiembre.

