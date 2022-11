Earth, Wind & Fire llenó de nostalgia la Plaza México

El grupo estadounidense setentero Earth, Wind & Fare contagió con su música a los casi 25 mil espectadores que ocuparon la Plaza México, donde presentaron su tour Imperdible.

El grupo, ataviado en prendas de tonos negro, blanco, rojo y dorado, apareció en el escenario para dar un poco de calor e inundar la atmósfera con sonidos de rhythm and blues, jazz, pop y disco.

Tras un breve openning de baile iniciaron la velada apoyados con sus videos de juventud de canciones como Shining star, Let Your Feelings Show, Mighty Mighty y Celebrate.

Artistas y audiencia hicieron una comunión musical, un viaje en el tiempo que siguieron con palmas rítmicas, manos en alto y otros pasos que formaron una gran y nostágica coreografía.

Agradecieron que entre el público hubiera más mujeres, como la actriz Wendy de los Cobos, quien estaba bailando a ritmo de los temas, al lado de su mamá.

Siguieron los temas Getaway, Serpentine Fire, Sing a Song, Got to Get You Into My Life y Keep Your Head to The sky.

El grupo se mostró feliz en todo momento, su mensaje fue de alegría, amor y también de paz.

Otras melodías que fueron interpretadas a lo largo de poco más de dos horas de concierto fueron Devotion, Reasons, After The Love Has Gone, Thats The way of The Worl, Fantasy, Rock That!, Let’s Groove, September, Boogie wonderland e In The Stone.

La audiencia arribó mayoritariamente en familia, una que otra pareja, y muchos más entre amigos para disfrutar a la agrupación exponente de los 70.

Fue un encuentro musical bien recibido por parte del público y entregado por parte del grupo que con su canto, baile y buena vibra lograron crear momentos memorables para los asistentes.