Ed Maverick, ama la música y odia la fama

Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido como Ed Maverick todavía no cumple los 19 años y ya forma parte del cartel de uno de los festivales de música con más renombre a nivel internacional, en apenas dos años de carrera ya está preparando un tercer disco en el que explora una nueva etapa de su música y en el recorrido ha tenido que aprender a lidiar con la fama.

“Ya tenía tiempo que nos habían confirmado lo del Coachella, hace como cinco meses, yo tenía una fecha en Morelia y me llamaron y me dijeron, acaba de pasar esto, antes de salir al show y fue muy emocionante”, comenta el compositor que comparte cartel con Travis Scott, Rage Against the Machine y Frank Ocean.

“Estoy en una etapa de cambios, a fin de cuenta sigo siendo un adolescente, me está ayudando para madurar, es algo que no me esperaba, pero hay oportunidades que se toman en el momento y que si no las hubiera tomado, ahorita seguiría en la prepa, este es mi sueño”, relata en entrevista telefónica desde Hermosillo para El Sol de México.

En la descripción de su cuenta de Instagram se lee “folk gregoriano con influencias de Camila y Reik, cómo ves”, y se ríe un poco avergonzado cuando se le cuestiona si es real o sarcasmo, “es puro pedo”, dice con su acento norteño, el proveniente de Delicias, Chihuahua, “en el principio, Juan Cirerol y Little Jesus que son la influencia de la influencia, fue lo que me inspiró a hacer música”.

Aún más apenado confiesa que su música no tiene referencias literarias, “me da vergüenza decir esto, pero no leo nada, nunca en mi vida he leído un libro, la gente que me ve ha de decir, ay ese wey se ve bien interesante, ha de leer un chingo y no, todo el día estoy en mi cuarto comiendo pendejadas, mis momentos de sensibilidad han llegado más de las ciudades que me inspiran mucho: Torreón, Delicias, Hermosillo, cuando estoy en esos lugares me salgo de esa zona de confort de estar siempre valiendo verga y me hace feliz”, explica el cantante.

NI ADORADO, NI VILIPENDIADO

Para él su música no es anacrónica y más bien “tiene que ver con la sensibilidad con la que se caracteriza a mi generación, y creo que es una mamada que nos traten como la generación de cristal, si así lo fuéramos no está mal, yo sí me identifico como una persona muy sensible, pero tampoco lo utilizo como un escudo para hacer pendejadas”, explica.

Ed Maverick / CUARTOSCURO

“Me gusta conectar con gente, me gustan los conciertos, pero no me gusta la fama, son cosas innecesarias lo que vienen con ella, hay unas cosas demasiado buenas, muy raras que están de sobra y me caga que me enaltezcan así, como me caga que me manden a la mierda, hay muchas cosas que aún no entiendo, muchas que ya por fin entendí, como que el público mexicano siempre tiene que opinar a huevo, y todo el mundo sabe todo”, expresa el cantante.

Maverick asegura que su trabajo es parte de una ola de nuevos artistas que expresan de manera más genuina y humana las emociones y asegura que “me gustaría saber cómo procesa Billy Eilish todo porque es lo que Cuco y lo que yo, pero potenciado al mil, quiera saber cómo soporta tanto”.

Su nueva producción discográfica será muy diferente a lo que ha mostrado antes, “quiero que este álbum refleje los sonidos que yo pensaba al momento de escribir las canciones, ahora no es nada más guitarra y voz mientras iba escribiendo iba pensando muchos sonidos”.

Esto responde a una búsqueda de identidad en su música, según explica “va a evolucionar el pedo y muy acorde a lo que estoy pensando ahora, al final de cuentas apenas voy a cumplir 19 años y estoy en constante cambio y la música va a tomar un rumbo ya establecido por así decirlo”.

Gossip J Balvin, el latino más global, estrena su sencillo Morado

Para el creador de Fuentes de Ortiz la música “es el único Dios que tenemos o lo único semejante a un Dios en esta tierra porque es omnipresente, es lo que más amo y por lo que vivo, sin la música mi vida no sería igual, ni siquiera despertaría simplemente por el ringtone que tengo de alarma en el celular por ejemplo, es algo muy complejo”.

Para su show en el Vive Latino y en el Coachella, tiene planeado un espectáculo distinto a lo que ha presentado anteriormente, aunque existe la probabilidad de que se replique lo que llevó a cabo en el Metropólitan.