Ed Sheeran celebra 10 años de carrera con un nuevo disco

Ed Sheeran tiene mucho que celebrar: sus primeros diez años de carrera y el lanzamiento de un nuevo disco, aunque el festejo lo hizo en solitario, debido a que se encuentra confinado después de dar positivo a Covid-19 a inicios de la semana.

El cantante que cumplió 30 años en febrero pasado, tuvo que suspender todos los eventos programados para compartir con su fans la salida de = (iguales), el cuarto disco de su carrera, a los otros tres también los nombró con signos matemáticos: + (2011), x (2014) y ÷ (2017).

El álbum que incluye temas como Overpass graffit, de la que ya se puede también apreciar el video en YouTube, es el trabajo favorito de Sheeran, quien lo ha calificado como el más personal, pues da cuenta de cómo ha vivido su crisis de la mediana edad, según ha confesado él mismo en diferentes ocasiones.

El trabajo que se estrenó el viernes está compuesto de 14 temas, entre los que destacan: Tides, Shivers, First times, Live your life, Collide, Bad habits y The joker and the queen, estos dos últimos ya estrenados, con los que logró colocarse en las listas de popularidad

Será hasta mayo de 2022 cuando el cantante vuelva a pisar un escenario, pero antes ofrecerá el concierto navideño Ed Sheeran's merry Christmas gathering en beneficio de su fundación que se realizará el 13 de diciembre en la iglesia de St. John en Londres.