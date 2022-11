Martin Garrix y Bizarrap harán vibrar el EDC 2023: aquí los artistas y fechas del festival

El Electric Daisy Carnival (EDC), es considerado uno de los eventos de música electrónica más esperados en la Ciudad de México, y es que en cada edición, su cartel trae a artistas de talla internacional a nuestro país, y para 2023, las sorpresas no se hicieron esperar.

En esta edición se contará con más de 200 actos en vivo por parte de los mejores exponentes mundiales de techno, hardstyle, bass, house, trance, EDM y ritmos latinos.

¿Quién va a estar en el EDC 2023?

Para la edición del 2023, el cartel está liderado por artistas como Marshmello, Martin Garrix, Bizarrap, Adam Beyer, Illenium y Eric Prydz.

Asimismo, contará por primera vez con presentaciones en vivo de Charlotte de Witte, Artbat y Tale of Us, además de incluir a Tom & Collins, Jessica Audiffred, Mariana Bo, Uzielito Mix y The Wookies como los talentos locales.

Aquí la lista completa:

El EDC siempre es considerado como un espectáculo multisensorial, pues además de mostrar a varios de los mejores exponentes de la música electrónica, contará con fuegos artificiales, juegos mecánicos, activaciones e instalaciones de arte masivas de talla internacional.

¿Cuándo es el EDC México 2023?

Este año, el EDC cumple su novena edición y prometen ser la fiesta de electrónica más grande en la historia y que llevará junto con los artistas un show que recibirá a miles de mexicanos.

El escenario será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, y ser eralizará durante el fin de semana del 24 al 26 de febrero de 2023.

¿Cuánto cuestan los boletos del EDC México 2023?

Los precios para los abonos de tres días son los siguientes:

Abono General – 3 mil 561 pesos

Abono Comfort Pass – 4 mil 973 pesos

Abono Citibanamex Plus – 6 mil 165 pesos MXN

Los boletos están a la venta en Ticketmaster.