Edgar Oceransky cumple dos décadas de cantar al amor

Cuando el cantautor Edgar Oceransky (Ciudad de México, 1975) está en el escenario, se envuelve de una energía pura. Amor en el sentido más genuino de la palabra. Una comunión entre él y su público. No importa si la canción evoca emociones crudas o un mal recuerdo, él se concentra en la empatía y comunicación que logra con el espectador.

“Cuando estoy en el escenario cantando una canción ya no tiene que ver con la persona a la que se la escribí, sino con una energía entre las personas que la escuchan y yo, y a eso yo le llamo amor, puede ser la canción más triste de ese mundo, pero la emoción más grande que se genera en ese momento es de una unión, de un amor pleno de comunión, me refiero a la energía que mueve al universo”, señala en entrevista el cantante.

Oceransky celebrará dos décadas de expandir esa energía a través de su música con una gira por por más de 20 ciudades y que concluirá en el Auditorio Nacional el 16 de marzo. El cantautor hará homenaje a su música reinterpretando su primer álbum Estoy aquí, que ahora cantará con amigos músicos como El Gran Silencio, Elefante, Ana Cirré, Luis Enrique, Ale Zéguer y Covi Quintana, quienes dan nueva vida a los clásicos de la trova.

“Es un álbum que tiene bachata, bolero, swing, balada, canciones con orquesta, no es un disco uniforme, sino ecléctico porque me acercó a todos las formas musicales que en ese momento yo conocía y lo veo como un disco muy completo y ahora que vuelvo a interpretar me pregunto en qué momento mi yo del futuro le estaba hablando a ese yo tan joven. Sigo creyendo en muchas de esas cosas y si bien he evolucionado en muchos sentidos, sí estoy de acuerdo en ese pensamiento que plasmé”, refirió en entrevista.

El autor de temas como El faro, Duerme tranquila, Cuéntame y La recuerdo así, detalla que invitó a esta docena de artistas no sólo por coincidir en la música sino por un estrecho lazo de amistad. “No es sólo que me hagan el favor de cantar conmigo, porque eso sería muy frío y distante, sino es compartir la visión sobre la música y lo que buscamos ofrecer al espectador”, refirió el autor quien consideró que presentarse en el Auditorio Nacional es una celebración a la vida.