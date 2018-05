Édgar Vivar recibe homenaje en la Conque 2018

QUERÉTARO.- Han pasado más de 45 años desde que Edgar Vivar comenzó a dar vida al Señor Barriga en El Chavo del 8. Y aunque le han llegado aplausos y reconocimientos, para el actor el mayor regalo que este personaje le ha dejado es el cariño del público en varias partes del mundo.

“Me ha dejado un montón de amigos que no me han sido presentados. Yo te puedo decir que puedo caminar por todo Latinoamérica y tengo amigos que no conocía, de veras es increíble”, menciona el actor que estuvo de visita en Querétaro para un homenaje que la Conque 2018 le realizó por su trayectoria.

Visiblemente emocionado por este reconocimiento, Edgar Vivar comentó en una charla previa con la prensa que su mayor satisfacción como actor es saber que su trabajo es asociado con la felicidad de la gente.

“Si yo menciono Hitler la gente hace un mal gesto, pero si yo digo la palabra Chavo invariablemente en la mayoría de los casos la gente se sonríe, eso es impresionante, que sea asociado a cosas bonitas de la vida. Cuando la gente me dice ‘gracias por la alegría que ha traído a mi vida’... eso es impagable, que la gente te asocia a cosas buenas de su vida”, recalca emocionado.

El actor de 73 años definió este homenaje como “una caricia a mi corazón. Me siento sorprendido, conmovido, profundamente grato a Dios, a la vida, al público, a la prensa.Ya voy a más de la mitad de mi vida y tener un reconocimiento de esta naturaleza…”, dice con palabras entrecortadas.

“No es tanto por lo que significa, sino por lo que yo percibo: que a través del trabajo es seguir provocando reacciones como ésta en personas que no fueron el público primigenio al que fue destinado el trabajo. Esto quiere decir que el trabajo de Chespirito ya tiene 40 y tantos años, y la primera generación que disfrutó de esos programas ahora son padres y en algunos casos abuelos”, menciona.

“Y todavía haya niños, gente muy joven que dice 'este es El señor Barriga' y se me quedan viendo. Al mirarte a los ojos te reconocen, eso es muy hermoso. Hay todavía ese reconocimiento... no sabría cómo definirlo. Estoy todavía muy conmovido y agradecido, ha valido la pena”, concluye.

Edgar Vivar adelantó que este año habrá una reedición de todos los programas de El Chavo del 8 en Brasil, donde realizó el doblaje de sus personajes. Además participará en una serie que tendrá como tema la Copa Mundial de Futbol y que es producida por Roberto Gómez.