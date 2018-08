Edith Encalada demandará a Lydia Cacho para impedir que lleven al cine Los demonios del edén

Edith Encalada pensó que el dolor y la humillación que vivió hace años al ser la protagonista principal de la novela Los demonios del edén, escrito por Lydia Cacho habían terminado, pero a decir de la cantante yucateca, nuevamente se verá afectada moralmente por parte de la periodista, pues hace poco, Cacho reveló en una entrevista para la revista Vanity Fair que los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón se sumaban al proyecto de llevar esta historia al cine de Hollywood.



“Es verdaderamente humillante que después de quince años de haber explotado mi testimonio y mis experiencias de la infancia, esta señora cínicamente diga que ahora va a hacer una película, pues ya hizo un libro al respecto que tituló Los demonios del edén y por varios años ha reeditado su circulación, así que ya ganó millones con esta historia basada en mi vida, ahora no voy a permitir que vuelvan a abusar de mi pasado, por lo que voy a demandarla nuevamente a ella, Guillermo del Toro y a Alfonso Cuarón si se atreven a sumarse a esta aberración”, explicó.

Entrevistada telefónicamente por Organización Editorial Mexicana, Encalada aseguró que el dolor que vivió por varios años no quiere volver a repetirlos, por lo que por segunda vez, demandará a Lydia Cacho por daño moral ante las autoridades mexicanas.

“Ya hay una demanda, por daño moral, pero de ser necesario haré lo mismo con estos directores de cine, yo creo que ellos no están enterados que esta historia está en litigio, pues si bien alguien abusó sexualmente de mí, ella lo está haciendo moralmente, entonces cuál es la diferencia, aquí la única víctima soy yo y mi familia, pues es volver a repetir la pesadilla que sufrí”, expresó.

Edith Encalada fue víctima de abuso infantil por parte del empresario Jean Succar Kuri, en los años noventa en Cancún, por varios años, jovencitas de la entidad fueron sometidas por este hombre, sentenciado a más de 100 años de prisión por pederastía, luego de que Edith revelara todos los abusos cometidos mientras recibía la ayuda social por parte del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), que era dirigido por Lydia Cacho en 2003.

“Ella hizo mucho ruido, habló con los medios, se hizo famosa y a mí me mantuvo encerrada por más de diez meses en su fundación, me engañó, me dijo que ella se encargaría de todo y al final, salió que la historia era suya, cuando todo lo de su libro está basado en mi testimonio que le brindé a ella y a los sicólogos del CIAM, se robó mis expedientes médicos y luego dijo que su libro era producto de su investigación, ella también abusó de mí”, exclamó.

Edith demandó a la escritora Lydia Cacho en el 2006 por daño moral y pretende hacer nuevamente esta acción legal, por lo que vendrá a la Ciudad de México para pedir ayuda a la Comisión de los Derechos Humanos, “también voy a buscar la posibilidad de acercarme al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para explicarle mi caso, gente como esa señora no merecen ejercer la profesión de periodista, pues ensucian la labor que todos ustedes hacen”, finalizó.

Los demonios del edén, narra la denuncia de una red nacional de pederastia y pornografía infantil en México, en la cual se involucra a empresarios como Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, además de políticos como el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, Emilio Gamboa y Miguel Ángel Yunes.