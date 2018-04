Edith González está de regreso en la televisión mexicana con la teleserie Tres familias, una comedia en la que interrelaciona con Carlos Espejel, Alma Cero y Eugenio Bartiloti, que transmite el canal 1.1 de TV Azteca.



Edith se retiró un tiempo de los escenarios para concentrarse en el tratamiento contra el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2016, el año pasado protagonizó la obra de teatro Un día particular con Luis Felipe Tovar, después de la cual se dedicó a viajar por el mundo.

Brasil, Cuba, Estados Unidos y recientemente Asia son los destinos que la actriz ha visitado

Aunque ahora luce una corta cabellera rubia, antes no tuvo empacho para mostrarse sin pelo y aunque en sus redes ha compartido siempre comparte sus cambios de apariencia, esta nueva melena pelirroja corresponde al del personaje que interpreta en Tres familias.

González reveló que fue Carlos Espejel quien la invitó a participar en el programa.

“A Carlos lo amo, lo adoro y me divierto, él me dijo le entras y le dije que sí y me crearon un personaje entre extraño y excéntrico”.

Y detalló que en su regreso a la televisión mexicana, “me siento muy arropada por Carlos y por toda la producción, todos son muy cariñosos, muy lindos se siente padre con Carlos y Bartiloti, la química”.

La actriz acompañó recientemente al elenco de la obra de teatro La sociedad de los poetas muertos, con la que dijo se identifica mucho. “Desde mi recuperación del cáncer hay una frase que a mí me marca y es la que se da aquí, carpe diem (aprovecha cada día) con la enfermedad tan intensita como es el cáncer, pues carpe diem, es esto, aprovechar cada momento, sólo lo vivo, sólo lo hago”.

Durante la entrevista reveló que está en contacto con la también actriz Rebeca Jones, a quien le detectaron cáncer de ovario, el mismo que ella padeció.

“Sí por supuesto, tengo contacto con ella, pero no voy a comentar nada al respecto… No voy a comentar nada, nada”.

En compañía de Lorenzo Lazo, su esposo, Edith insistió en que vive el presente. “Sigo el carpe diem, esa parte del ser humano que sales adelante o sales adelante, no hay de otra, haces lo que tienes que hacer, porque la vida es corta, muy corta y la vida se va y lo digo desde el fondo de mi corazón, vive la vida, gózala, nada más el día por día”, concluyó.