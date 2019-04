Edith Márquez busca abrir nuevas rutas internacionales con su álbum Contigo

Después de dos décadas de carrera como solista, la madurez y el trabajo personal y profesional toman voz en la última producción de Edith Márquez, Contigo.

Con una serie de conciertos por toda la República y la presentación de materiales audiovisuales, la cantante asegura estar en un momento de plenitud.

“Me siento tranquila, plena y con mucha libertad para decidir lo que quiero y no quiero en mi vida, siento esta paz de no tener que quedar bien con nadie en ningún aspecto, de nada me arrepiento, estoy disfrutando de mi espacio de mi forma de llevar las cosas y tengo muy clara mi vida profesional”, expresó.

En su último video, con el tema Tu me olvidaste, Márquez narra la historia de una mujer despechada que buscará venganza frente la persona que la engañó, aunque la cantante asegura que ella nunca ha tenido este tipo de actitudes.

“A estas alturas de la vida una mujer engañada y herida es muy peligrosa, las mujeres enamoradas damos todo, piensas que no hay un engaño y cuando te das cuenta que sí, se te cae el mundo en mil pedazos. Al hombre se le dice no te preocupes él es mujeriego, pero la mujer tiene otro nombre muy fuerte. Creo que no debería de ser así, los dos géneros podemos tener el mismo derecho de disfrutar la vida, hoy por hoy las mujeres están bravas”.

Después de haber realizado siete presentaciones en el Auditorio Nacional, se siente feliz de su próxima presentación en la ciudad. “Me ha costado toda una vida estar donde estoy y tener el lugar que tengo hoy, poder anunciar que tengo una Arena Ciudad de México el 18 de mayo, es increíble, yo nunca soñé poder decir esto, creo que lo que más trabajo cuesta es lo mas valioso y me faltan muchísimas cosas que quiero hacer”.

Entre esos proyectos que se encuentra por desarrollar, después de falsas promesas e intentos equívocos al intentar extender su música más allá del ámbito nacional, la cantante asegura que este año por fin se realizará esa ampliación de horizontes que tanto ha esperado.

Celebridades Ana Bárbara regresa con disco de duetos

“Me falta la internacionalización de mi carrera que viene sí o sí, porque lo vengo anunciando hace muchos años y no contaba con el apoyo para hacerlo, venía de falsas promesas y de cosas que en su momento no fueron cumplidas”.

De tal forma que los foros principales en los que estará “al pie del cañón”, se centran Estados Unidos, España y Brasil, en donde colaboró con una banda originaria de allá.

La también actriz aseguró no estar interesada en llevar a cabo una bioserie, ahora tan de moda, pero sí en hacer un documental “de lo que vivimos, que el público vea la parte humana”, pues considera que a veces la gente cree que la vida de los artistas es fácil cuando “no todo es color de rosa”.