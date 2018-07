Edith Márquez presenta esta noche el tema "Aunque sea en otra vida"

El hecho de que los ritmos urbanos estén de moda no significa que Edith Márquez vaya a grabar algún tema de este tipo. La cantante dice que es fiel a la balada, género que la ha acompañado en su carrera y en el que se mantendrá ahora que está por estrenar su nuevo disco.



“Los géneros como la balada no pasarán jamás de moda. Son clásicos de todos los artistas que hemos venido cantando estas canciones. Yo creo que no porque esté de moda el reguetón tendría que grabarlo para gustarle al público o para que la gente me escuche en la radio. El estilo que me define es este, la balada, y soy muy fiel a él”, explica la cantante.

Esta noche, Edith Márquez reforzará esta postura durante la segunda gala de La academia, donde presentará por primera vez en vivo su nueva canción Aunque sea en otra vida. “Es una power balad, una balada de desamor que está dirigida a todas las mujeres que es un público cautivo, que han sufrido de alguna u otra manera decepciones en el amor”, comparte en exclusiva para Organización Editorial Mexicana.

Aunque sea en otra vida será el primer sencillo del disco que la cantante presentará a finales de agosto y que significa su primer material con Universal Music, su nueva disquera.“De este disco pueden esperar mi estilo, mi sello, canciones que van a tocar sus recuerdos, sus experiencias. Creo que siempre he buscado que cuando el público escuche una canción mía se identifique con ella. Que los haga llorar, bailar”, adelanta sobre este material.

La cantante comentó que este disco no tendrá colaboraciones, y que estará integrado por 10 temas que incluyen el trabajo del ganador del Grammy, George Noriega (Shakira) y la compositora Mónica Vélez (Ha*Ash). Asimismo anunció que para promocionar este material, el próximo 15 de noviembre regresará al Auditorio Nacional con un gran show con el que dará inicio a su nueva gira musical.

CREE EN LA ACADEMIA

Edith Márquez se dice contenta de poder formar parte de La academia, ya que considera que este es un programa que realmente impulsa los talentos musicales en México. “Siempre he creído en este reality porque de aquí verdaderamente han salido muchos talentos, carreras importantes, personas que tienen toda una carrera hoy. Además yo siempre vi La Academia y es un proyecto en el que yo creo”, comentó.

Aunque apenas ha participado en una gala, la jueza de este programa dice que observa en los candidatos una gran intención por triunfar en el escenario. “Lo que pude ver son muchas ganas, mucha hambre de poder triunfar y de poder sobresalir en este reality”, destacó.

La cantante recomendó a los participantes de La academia que aprovechen cada momento, pues considera que tienen una oportunidad irrepetible en su vida. “Necesitan de mucha preparación en muchos aspectos: físico, emocional, de canto de expresión corporal. Son muchas cosas las que tienen que aprovechar en esta Academia. Porque además están con los mejores maestros que hay en México para impartirles clases y poderles transmitir su experiencia”, concluyó.