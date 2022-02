Eduardo Osuna recorre México para mostrar sus sabores típicos

El chef Eduardo Osuna retorna a la pantalla de El Gourmet con México en 44 platos, un viaje audiovisual por 32 estados, para conocer su arte culinario regional.

Entrevistado desde su residencia de Querétaro, destaca que México en 44 platos inicia su recorrido en la tierra del tequila y el mariachi. “De Guadalajara mostramos el preparado de una birria de res y tortas ahogadas, que son su sello; resume la identidad de México y es conocida en América Latina, Europa, Asia”, describió.

Tras esta nueva experiencia, no descarta que en un futuro México en 44 platos, se convierta en un recetario. “Ya quedaron 22 emisiones y ahora falta un libro, hicimos una férrea investigación de cada estado sobre su gastronomía y luego decidir un platillo icónico o más. Para algunos estados trabajamos dos recetas por su variedad culinaria y hasta nos llevamos una sola emisión con otros como Chiapas, Guadalajara, Puebla y Oaxaca”.

Osuna respeta las recetas originales, “ya sea por su proteína o el cúmulo de ingredientes, los platillos se llevan un buen tiempo de preparación, cocción y presentación, como el zacahuil de la Huasteca Potosina, que si lo traducimos es un tamal gigante. Para televisión la receta se adaptó en menor tiempo y para prepararlo en casa se tiene que hacer de otra forma, y con mi técnica, logro que las amas de casa hagan zacahuil, en su propia estufa.

“Sin embargo, todo platillo es un reto, el zacahuil es un platillo regional de tradición que es bien cuidado y hasta en secreto se tienen los ingredientes. O el mole amarillo de Oaxaca, cuyo ingrediente esencial es el pollo y su caldo que emana al natural, su preparación es larga, bien cuidada, porque se tiene que colar, licuar, después la salsa que queda debe ser muy tersa y a fuego bajo y poco a poquito; son recetas largas, pero toda persona que desee realizarlo lo hará, con ponerse atento a los elementos a utilizar”.

El chef Eduardo Osuna con una vasta experiencia en la gastronomía, confió que desde la primera emisión hasta el número 22 de la serie, “me van a ver en una vestimenta relajada fuera de formalidades, con un lenguaje coloquial, entendible a las audiencias, para pasarla bien a la hora de cocinar y va el plus de dos o tres anécdotas de mis experiencias culinarias no sólo en México, sino en España y Francia como en otros países de Europa”.

En su regreso a El Gourmet, reiteró que “a diferencia de mis inicios en el canal en el año 2010, ahora retorno relajado y tranquilo en mi forma de ser y con mayor experiencia en la gastronomía mexicana y disfrutando más la cocina, disfrutando el oficio culinario”.

Al reiterar Osuna que disfruta su profesión, comparte que “un chef siempre quiere compartir sus conocimientos, sus técnicas y dar a conocer su cultura absorbida por medio de los viajes, yo ahora quise hacerlo con la gastronomía mexicana. La cocina ha sido toda mi carrera, si bien no he estado en el medio de televisión, no he dejado de estar en cocinas, esto es como manejar una bicicleta”.

México en 44 platillos, se transmite en El Gourmet, a las 21:30 horas a lo largo de la semana y los sábados tiene repeticiones a las 12:00 horas.