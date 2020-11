"Es el presidente más pro vida", Eduardo Verástegui reitera apoyo a Donald Trump

El actor mexicano Eduardo Verástegui no ocultó su apoyo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que sea reelegido por otros cuatro años.

En el día de las elecciones presidenciales, el también productor compartió un video donde invita a votar por Trump por su postura ante el aborto. “Ha sido el presidente más pro vida de los Estados Unidos”, dijo.

➡️ Elecciones EU 2020: Trump y Biden por la presidencia, ¿habrá reelección o renovación?

Afirmó que Trump “es el primer presidente en proclamar en las Naciones Unidas que no hay un derecho global al aborto” y resaltó “su defensa del derecho de vivir de los bebés no nacidos”.

Asimismo, mencionó que el actual mandatario logró que varias organizaciones a favor del aborto, como Planned Parenthood, dejaran de recibir fondos.

La gran mayoría de los mexicanos estamos con @realDonaldTrump Let’s make Mexico and the USA great together! #Trump2020 #LatinosForTrump2020 pic.twitter.com/1dEB6dncSa — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 2, 2020

Además, Verástegui aseguró que los hispanos “han cumplido sus sueños” durante la administración de Trump, porque creó más de tres millones de empleos hispanos y aumentó la tasa de propiedad de viviendas hispanas”, además de comprometerse a dar una solución a los “dreamers”.

Tras dejar el “mundo vanal” de la farándula, como lo ha dicho, el actor cambió su visión y dejó de participar en proyectos que “ofendieran” a Dios, así que se ha caracterizado en los últimos años por su postura contra el aborto y el sexo antes del matrimonio.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En el 2017 Verástegui creó una lucha a favor de los “Dreamers”, que comenzó con una visita a la Casa Blanca donde hizo llegar al presidente Donald Trump una carta en la que expone el apoyo y la ayuda que necesitan esos jóvenes, y en donde además le pidió respeto por ellos.

Hace unas semanas, el excantante tamaulipeco informó que fue nominado a integrar la Comisión Asesora del Presidente de Estados Unidos para la Prosperidad Hispana, desde donde “impulsará políticas en favor de esta comunidad”.