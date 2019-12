Eduardo Videgaray debutará como guionista de cine

Eduardo Videgaray hará su debut como guionista cinematográfico con un largometraje para el que contará con la dirección de un realizador reconocido, en el que también actuará junto a su compañero de cabina radiofónica y televisiva, José Ramón San Cristóbal el estaca.

“Lo mío son las pendejadas, estoy haciendo un guion de puras pendejadas al alimón con el estaca, que estoy seguro que le va a gustar al público. Los protagonistas somos José y yo, llevamos un gran porcentaje en la parte creativa de laescritura, pero aún no sé si iremos con Fidecine o inversión privada”, detalla en entrevista con El Sol de México, al término de su participación en el penúltimo programa de Me caigo de risa en su quinta temporada.

El titular de La corneta y Qué importa, reconoce que “aun cuando yo quiero comportarme serio y hablar en serio, nunca he podido y se me salen los chistes disparados y estamos con la creatividad a flor de piel”, para la creación de la cinta.

Videgaray compartió qué le deja este 2019: “ha sido bonito, lo he disfrutado mucho, tanto en lo personal como en lo profesional, me la he pasado bomba, me río todos los días haciendo lo que me gusta con el estaca, manejando como siempre el humor sarcástico”.

Habló de los personajes del espectáculo y la política que fueron 'víctimas' de su sarcasmo: “Mi cliente frecuente fue Alfredo Adame, es amigo y le cargamos calor porque aguanta vara. En la política, Gerardo Fernández Noroña y ni cómo ayudarle al ex presidente Felipe Calderón”, concluyó el conductor quien por ahora sólo escribirá su guion y planea dedicarse a la literatura "cuando me jubile".

El humor es parte de su personalidad, admite; "aun cuando yo quiero comportarme serio, nunca he podido"