Eduardo Yáñez retoma su carrera en la televisión

Eduardo Yáñez al ser parte del elenco de La reina del sur 2, está más seguro que nunca de que el estreno “será un trancazo con Kate del Castillo, con una actuación por regia”.



En el proyecto, él encarna a un político de gran arraigo, honesto en su profesión y se contrapone a las actividades ilícitas de su homólogo personificado por el también actor mexicano Humberto Zurita.

“Hago una participación especial, doy vida a un político, el cual estoy realizando con mucha alegría porque me encontré a grandes cuates como Humberto, Mark, Tacher, Kika Edgar y con Kate, aún no me ha tocado actuar, pero ya en los siguientes episodios se que rodaremos juntos”, señaló.

El proyecto se está rodando en Bogotá, Colombia y Yáñez aclaró que su relación con Kate es y será de respeto.





“Valoro que es mi compañera, una actriz excelente que estelariza La reina del sur 2, sus cuestiones personales, ni las platico con ella, ni platicaré; pero de lo que estoy seguro es que el regreso de Kate en va a ser un trancazo”.

El actor también habló de su otro proyecto para la televisora Telemundo, la teleserie Falsa identidad, que tentativamente podrá ser lanzada el venidero 16 de septiembre, en donde “hago un personaje muy complicado un policía sicópata, papá del personaje que hace Marcos Ornelas”.

Yáñez señaló que con este nuevo proyecto realizado antes que La reina del sur 2, cortó una racha de poco más de tres años sin trabajar.

“Por eso lo valoro mucho porque me volvió a poner en circulación y ser parte de nuevos proyectos televisivos”.

Y añadió: “cuando empecé en la carrera de actor, desde antes era un chavo deportista, si me echaba mis chupes, he vivido de todo un poco, he probado de todo un poco, pero en esencia me he conservado sano y listo para trabajar como actor y siempre pensando en ser parte de un equipo para sacar un trabajo digno y bien realizado, con escenas completas”.

SU PRIORIDAD ES SU MADRE

Eduardo Yáñez, en la charla, en un tono serio se refirió a su madre María Eugenia Luévano. “Mi mamá muy bien, gracias por preguntar, está muy contenta, la está pasando mejor que nunca. Desde que volví a México, he estado con ella tres o cuatro veces, no es el tiempo suficiente, pero sí tengo personas semanalmente que la van a ver y las que se dedican a cuidarla en ese asilo en Cuernavaca, se portan excelentemente con ella.

DE SU HIJO, NI HABLAR, “SÓLO SÉ QUE NACIÓ MI NIETO”

Eduardo Yáñez con cambios en su voz, no quiso ahondar sobre su hijo Eduardo Jr., en torno a que si ya limaron asperezas o no. “Ahorita no hablo de mi vida personal. Sé de mi hijo, que ya tengo un nieto lo ha publicado, él se ha hecho figura pública en base a sus críticas hacia mí, él les platicará. Ya publicó en una revista el hecho que tengo un nieto y soy feliz con eso. Ahora, sólo estoy pensando en mi mamá, lo más importante en mi vida, es lo que más me importa como mi carrera, es un regreso de casi tres años de no trabajar y totalmente concentrado, me encuentro”, expresó.