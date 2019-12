Efraín Berry regresa a los boleros

El actor Efraín Berry en el 2020 retomará su faceta de solista grabando su nuevo álbum romántico con boleros.

“Prefiero interpretar letras que cuenten o coincidan con mis etapas de amor a lo largo de mi vida y no, en otro género musical”, declara.

En su paso por la alfombra roja de la posada de revista TVyNovelas, en las instalaciones de Televisa, durante la charla con El Sol de México, expresa: “Produciré mi propia producción musical, con la que pienso recuperar un poco de la música que nos gusta a los que tenemos más de 30 años de vida. Pienso retomar el romanticismo, invirtiendo en dichas canciones en el estudio de grabación, sin que nadie me dirija y esté sólo yo, perfeccionando mi propuesta musical”.

Y añade: “Ya no me quiero atar a algo que me diga qué tengo qué hacer. En el plano musical como solista, quiero serle fiel a todo eso que quiero decir y quiero contar. Es por eso, que a veces cumplir los sueños y proyectos que te gustan cuesta. A mi nuevo compacto de 2020 le estoy apostando mucho y es algo que lo estoy haciendo de corazón y alma”.

Informó que hace poco más de cinco fines de semana se integró a la comedia Toc Toc en la que alterna el personaje del Aritmomaniaco con el conductor de Me caigo de risa, Faisy; y que no por ello desaprovechará la invitación de Morris Gilbert de volver a pisar por segunda vez el escenario del Auditorio Nacional con Mentiras el musical, celebrando sus 11 años de representaciones.

“Integrarme a Toc Toc, es volver a vivir la experiencia del género de comedia, que no me impedirá estar con ellos en el Auditorio Nacional el próximo sábado 7 de marzo, en el papel de Emmanuel”.