Efraín Berry se pone el traje de charro en el marco del Día de la Independencia

Efraín Berry se quitará el atuendo de rockstar de su personaje en Vaselina para enfundarse en el traje de charro negro y dorado para la conmemoración del 208 aniversario de la Independencia de México a celebrarla en Lisboa, Portugal,ante la presencia del embajador del país Alfredo Pérez Bravo, el Agregado Cultural, Pablo Raphael de la Madrid, de la comunidad mexicana residente y empresarios del lugar.



Mañana será cuando Efrían interpretará en la embajada las joyas musicales que identifican a México por el Mundo, sino que estrenará la canción de su autoría Mexicano chingón,con arreglos de Fernando de Santiago.

“La letra aborda las cosas buenas que tenemos como mexicanos, como una raza llenade herencia, de guerreros, tradiciones, cultura, colores y sabores. Que nadie diga que no se puede, cada quien en lo individual y nos juntamos porque somos chingones donde sea que nos paremos y somos los mejores cuando nos lo proponemos”, dijo el cantante sobre el tema.

Efraín también señaló que cantará ante 500 invitados poco más de una hora, en la que interpretará Viva México, Serenata huasteca, México lindo y querido, El sinaloense, Tristes recuerdos yCielo rojo, entre otras.

Desde que le llegó la invitación para ir a amenizar las fiestas patrias en la embajada de México en Portugal, el cantante dice que se sintió muy contento, orgulloso y honrado.

Efraín recordó que sus inicios en la música fueron en el género ranchero. “Empecé en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, cantaba en los kioskos, me acuerdo bien, siempre pedía prestados los trajes de charro y ya cuando empecé a ganar dinero, me hice de este vestuario auténtico de nuestras raíces musicales del cual me siento muy orgulloso”, dijo el joven quien desde su llegada el lunes pasado a Portugal ensaya con músicos locales.

Lo acompaña su novia, la actriz Pía Vergara y mientras dejaráen Vaselina a Mario Sepúlveda, con quien alterna el papel de El Ángel..