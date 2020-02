El acervo de Chamín Correa va a la Fonoteca

Los periodistas Ricardo Rocha y Nicolás Alvarado, el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, así como Manolo y Elliot, los hijos del artista, rendirán homenaje a Chamín Correa, "no para despedirlo, sino para celebrar su vida", dijo Manolo Correa al anunciar el evento, que se realizará el martes 4 en la Fonoteca Nacional.

La familia anunció que donarán toda la discografía del maestro, compuesta por 300 producciones, con el fin de que las nuevas generaciones conozcan su legado musical, entre producciones propias y otras con figuras como Luis Miguel.

“Quisimos dar a conocer aspectos de su carrera artística y anécdotas que vivimos como familia, habrá audios inéditos, entrevistas y música, fragmentos de películas de los 50 y 60 en las que intervino mi padre al lado de Los Tres Caballeros”, detalla Manolo.

“Como familia siempre estuvimos muy unidos. Es el mejor artista que ha tenido México", compartió Pilar, su viuda.

"Me siento muy orgullosa de haber sido su mujer durante cuatro décadas; aunque no se fue, está aquí con nosotros, porque siempre estará en nuestro corazón, en nuestra vida, con sus enseñanzas y con todo lo que aprendimos de él. Me dejó lo mejor de él, nuestros hijos”, agregó.

“También estamos pensando en crear un Museo de guitarras y requintos, con los instrumentos que mi padre usó, son instrumentos en más de 12 diseños, que también podemos donar a otros museos . Mi padre en su momento me dijo que no se inició en el bolero, sino en el jazz y big band, sus armonías las aprendió en las orquestas. Esto es uno de sus grandes secretos como artista”, señaló Elliot.

Los herederos de Chamín Correa confían en que más adelante, las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrirán para homenajear al artista fallecido el pasado 14 de enero.