El amor según Dalva aborda el tabú sobre el abuso infantil

La actriz Zelda Samson debuta en el cine con "El amor según Dalva", una cinta que aborda el abuso infantil en el seno familiar. Aunque considera que poner este tema sobre la mesa "es complicado porque es un tabú", la intérprete de 13 años ve esperanza en este tipo de guiones, pues retrata cómo se recuperan las víctimas.

"Entiendo que quizá haya padres que no quieran que sus hijos vean esta película, pero no comprendo por qué. Para mí, más que ser oscura, está llena de luz y esperanza. Podría ser incómodo ver y escuchar algo sobre este tema, pero en realidad no entiendo por qué", cuenta en exclusiva con El Sol de México.

La actriz reveló que si bien muchos de sus amigos vieron la película, e incluso la felicitaron por su trabajo, hubo otros adolescentes en su escuela cuyos padres no les permitieron verla. Sin embargo, considera necesario que todas las audiencias conozcan esta historia, pues arroja luces sobre cómo actuar en estos casos.

"Es luminoso y lleno de esperanza, en mi caso muchos compañeros de clase no tuvieron permiso de verla por el tema que trata, pero realmente pienso que ver este tipo de películas puede ayudar para después, en caso de verse en una situación similar, ya sepan qué sucede".

Ésta es la ópera prima de la cineasta Emmanuelle Nicot, quien se basó en sus propios acercamientos con víctimas de abuso infantil. La cinta sigue la vida de "Dalva" (Zelda), una niña de 12 años que es rescatada después de años de haber sido secuestrada y abusada por su padre.

Tras la intervención de la policía, llega a un refugio donde recibe apoyo para reiniciar su vida, mientras se enfrenta a la realidad de que la relación que sostenía con su papá es un incesto.

La actriz compartió que para prepararse para el rodaje contó con el apoyo de algunas de sus amigas, quienes le ayudaban a repasar sus escenas. Asimismo, sostuvo sesiones con una coach de actuación, y con la directora, para hablar sobre el rumbo que debía dar al personaje.

"Emmanuelle me habló mucho de Dalva y me contaba cosas que habían pasado antes del momento de la película para construir el personaje, cosas que había pasado en su infancia, anécdotas, para así construir su pasado y entender qué sentía en ese momento. Tuvimos largas conversaciones, y fue a través de eso que pude entenderla y construirla".

Zelda asegura que una de las escenas más difíciles de realizar fue cuando "Dalva" sostiene un encuentro con su padre en la prisión. Les tomó un día entero lograrla, y más allá del cansancio físico que esto podría haber ocasionado, compartió que fue la parte emocional lo que la volvió retadora.

"La grabamos la segunda semana del rodaje, lo cual me ayudó mucho para el resto de las grabaciones. Sentí mucha conexión con el actor (Jean-Louis Coulloc'h), y a la vez era muy real, pero seguía siendo una parte de juego y de actuación. Al final estaba muy cansada porque había sido muy potente emocionalmente".

"El amor según Dalva" se proyectó con éxito en festivales como Cannes y el Festival Internacional de Cine de Morelia, en nuestro país ya se puede ver en salas de cine, es apta para adolescentes y adultos.