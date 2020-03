El cambio está en la familia: Galilea Montijo

Creo que a nosotras las mujeres nos ha costado muchísimo luchar por nuestros derechos. Todavía tenemos mucho por hacer por ejemplo en cuestión cargos, yo creo que hay puestos importantes que podemos llevar perfectamente las mujeres.

¿En algún momento te has sentido discriminada por ser mujer dentro de tu trabajo?

Pues no lo he sentido de esa manera en México. He sentido discriminación en Estados Unidos por los mismos latinos, de repente que llegas a un lugar y ves a la chica y sabes que habla español. Y le dices: ¿me ayudas?, pero se hace de la vista gorda. Si ella y otras latinas llegaron ahí sin hablar bien español, ¡qué gachas son! Aquí no me he sentido discriminada por ser mujer, en mi trabajo, no.

¿Ha cambiado algo en favor de la equidad?, ¿cómo lo percibes?

Falta mucho, pero yo sí soy de la idea que más que luchar por el género, hay que luchar por la igualdad de respeto, tanto de hombres como mujeres. Soy mamá de un niño, de un varón y yo creo que la violencia hoy en día es contra todos. Yo creo que sí tendremos que luchar por una igualdad, estoy a favor de las mujeres, soy ciento por ciento feminista, pero estoy más a favor de la igualdad y el respeto a los seres humanos en general.

¿Quiénes han sido las mujeres referentes en tu ámbito como inspiración?

Tengo mucha gente como referente. Verónica Castro, la Vero; siempre ha sido mi fuente de inspiración. Yo quería ser como ella, incluso cómo recibía a los artistas en su programa y cómo los entrevistaba, como la cuata de ese invitado en turno. Y si me dices a quién admiro y quiero en cuestión de conducción emular, pues a Verónica Castro.

¿Qué propuesta tienes para abrir caminos hacia la equidad de género en tu ambiente profesional?

Como mamá y cómo ha cambiado la manera de ver a nuestros hijos, quiero llevarlo por el camino de dejarle una buena herencia. Esto es, que sea un buen ser humano. Nosotras creamos machos. Por ejemplo, antes, las mamás nos pedían lavar ropa de los hermanos, porque cómo ellos iban a lavar sus cosas. Y lo digo con todo cariño a mi mamá. Nosotras las mujeres, ahora lo que buscamos es dejar buenos seres humanos y que sean felices. Tratar de ayudarlos en lo que más pueda, si quiere ser bailarín, doctor, cantante, lo que él decida, tratar de darle herramientas en su educación, pero sí quiero que sea buen ser humano y respeto tanto para hombres como para mujeres.