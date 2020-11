El camino de Xico despierta el amor por las tradiciones

Se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero para el guionista Enrique Rentería esta afirmación no es del todo cierta, pues considera que no saber nuestros orígenes nos lleva a olvidarlos. Por ello celebra que el cine infantil esté encaminado a mostrar las tradiciones mexicanas, y reconoce el papel de Hollywood en esta labor.

"En los años noventa no recuerdo que hubiera películas al respecto, menos en animación. No se puede negar el golpe que dio Coco, por la influencia que tuvo. Las tradiciones son algo que siempre hemos tenido, pero en el cine hubo una recuperación que no se había visto. Es más fuerte el impacto de una película, que simplemente platicarlo", expresó.

El autor de guiones como Todo el poder, Ciudades oscuras y El mago, incursiona en el cine infantil y se suma a la tendencia de mostrar las tradiciones mexicanas con la película El camino de Xico, que narra el viaje de un xoloescuincle y su dueña, una niña huérfana llamada Copi, para salvar la montaña de su pueblo de ser destruida por un grupo de empresarios que buscan utilizar el terreno para extraer gas natural

La idea original fue de la escritora Cristina Pineda Antúnez, pero Rentería la enriqueció con sus conocimientos de la cultura mexicana. "Conozco muy bien el Popol Vuh, y la visión prehispánica de la muerte y el descenso al inframundo. Acomodé eso dentro del guion, en un arco más amplio, con nuestra visión de la muerte en México, y la ternura que se plantea en la película".

Los personajes cuentan con las voces de destacados artistas como Lila Downs, Verónica Castro, Victor Trujillo, Jay de la Cueva, Elena Poniatowska, Marco Antonio Solís, El Hijo del Santo, Enrique Guzmán y Alex Lora. Éste último interpreta el personaje de Tlacuache, el cual fue escrito exclusivamente para él, e incluso lo inspiró para una canción.

"Cuando empecé a escribir me pasaron la lista con algunos de los actores que iban a hacer el doblaje, y Tlacuache está pensado en Alex y sus frases. Él compuso el fragmento de canción que se escucha en la película, lo cual quedó muy bien. Fue una bonita coincidencia de un artista que quiere poner su voz, a todo el mundo le gusta ese personaje", detalló el guionista.

El camino de Xico se estrena en cines el próximo 12 de noviembre, es apta para todo público.