El cantante Iván Ferreiro viene a México para ofrecer dos conciertos

Para Iván Ferreiro, quien durante 13 años fue el cantante, líder y principal compositor del grupo Los Piratas, las historias se construyen con música, por eso no duda en imprimir en sus melodías lo que de su corazón nace, sin más intención que compartirlo con el público.



El responsable de discos como Picnic extraterrestre y Confesiones de un artista de mierda, se presentará en Guadalajara, Jalisco en el Foro Independencia el 11 de mayo y el 12 del mismo mes en el Indie Rocks de la Ciudad de México y lo suyo, ha señalado, es tocar en vivo y encontrarse con sus seguidores como lo hace en sus giras y festivales.

Ferreiro quien ha compartido cártel con artistas como Love of lesbian, Amaral, Christina Rosenvinge, Second o The noises, traerá a los escenarios nacionales su reciente disco Casa que salió a la luz en octubre de 2016, el cual habla del momento que vive.

“Me emociona venir a México y compartir las canciones con la gente, con esa energía especial que se siente al tocar en vivo”, indicó el artista quien se siente orgulloso de su reciente producción discográfica que percibe más cercana a lo que experimenta actualmente, una mayor relajación, sin esa presión del “star rock”.

En dicho álbum, Iván Ferreiro experimenta sensaciones como “la libertad” y todos lo que implica “porque en ella también hay soledad”, declara y con esa creatividad calma, también le da tiempo para componer para otros artistas y uno de sus temas estarán en el próximo disco de Raphael, según el propio Ruiseñor de Linares ha informado.

Mientras tanto, Ferreiro tendrá su cita con el público mexicano para ofrecer su música la cual señala no posee etiquetas, pero sí mucha inspiración de este músico español que cuenta con 25 años de trayectoria y es un referente de la música independiente europea.