El cantante puertorriqueño Chayanne celebra cinco décadas de vida

Con la misma energía que lo identifica arriba y abajo del escenario, este día Chayanne llega a los 50 años de edad. El cantante puertorriqueño que se ha vuelto un icono de la música latina llega a esta edad con el mismo talento y éxito que lo hizo hace 34 años cuando debutó con su primer disco Mi nombre es.



Nacido como Elmer Figueroa Arce, el cantante nació el 28 de junio de 1968 en San Lorenzo, un municipio de la zona oriental-central de Puerto Rico. Su carrera musical comenzó en el grupo Los Chicos, y a partir de los 17 en solitario.



Su éxito le llevó a debutar como actor en la telenovela mexicana Pobre juventud, a la que siguió Tormento, donde coincidió con el colombiano Carlos Vives.



Esa sería la constante de su carrera, los viajes de ida y vuelta entre la música y la actuación, aunque su éxito internacional lo obtuvo como cantante.



Dos de las canciones más emblemáticas de sus inicios, Fiesta en América y Peligro de amor, llegaron en su tercer álbum, Chayanne 87, pero sería con su siguiente trabajo, Chayanne II con el que lograría su primera nominación al Grammy Latino.



Desde entonces fue encadenando canciones de éxito como Completamenteenamorados, El centro de mi corazón, Volver a nacer, Dejaría todo, Salomé, Torero, Boom boom, Un siglo sin ti o Cuidarte el alma.



Uno de sus grandes logros como actor se dio en la cinta Baila conmigo, donde compartió créditos con Vanessa Williams, y en la que una vez más reforzó su gran talento en el baile. Además aportó su voz al tema Refugio de Amor (You Are My Home), que fue parte del soundtrack que tuvo un gran éxito en las listas de popularidad.



A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como José Luis Rodríguez 'El Puma', Rocío Jurado, Jennifer Lopez o Tony Bennet y en 2012 se unió en una gira de conciertos junto a Marc Anthony y Alejandro Fernández. Se estima que Chayanne ha vendido más de 40 millones de discos a lo largo de su carrera.



La combinación de su estilo romántico con su envidiable forma de bailar lo hicieron una figura clave de la música latina que hasta hoy sigue vigente. El cantante prepara una temporada de conciertos en el Auditorio Nacional con cinco fechas que iniciarán el 17 de octubre, como parte de su nueva gira Desde el Alma que iniciará en Estados Unidos para promocionar su próximo disco, el 16 en su carrera, cuyo primer sencillo Di qué sientes tú, ya está disponible.