El cine me tiene olvidado: López Tarso

VALLE DE BRAVO. Con 94 años, el actor Ignacio López Tarso asegura seguir teniendo toda la energía para seguir trabajando y lo demuestra al encontrarse próximo a estrenar una obra al lado de su hijo titulada como lo que él considera ha sido su propia existencia, Una vida en el teatro .

En el marco de la primera edición de Valle Film Fest, el actor aseguró que aunque no cree que se vuelva a dar una época de oro en el cine, considera que es necesario que los mexicanos pongan su atención en el cine nacional para que tome fuerza.

"Yo creo que es muy difícil que vuelva a pasar, porque en esa época había guerra y Estados Unidos, que es la gran competencia del mundo estaba ocupado, el cine mexicano no tiene mucho éxito en México tiene más éxito afuera, el día que el público mexicano se interese por su cine, es cuando va a volver una muy buena época".

A pesar de ser considerado parte de los artistas de la época más prolífica del cine mexicano el actor expresó que "la única anécdota que les puedo contar es que cuando yo llegué al cine el oro ya se lo habían acabado, los que lo hicieron fueron muy pocos: María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Gabriel Figueroa y párale de contar".

Tarso quien se encontraba en la inauguración listo para ser el protagonista del homenaje que inauguró el evento, expresó sentirse muy contento de estar otra vez en la tierra donde se hizo adolescente. "Yo llegué a Valle de Bravo a los 12 años y aquí me hice muchacho grande, aquí tuve mi primera novia y mis primeros grandes amigos, entonces de aquí me fui al internado, luego al servicio militar obligatorio" y recordó su época como bracero como "un gran fracaso" pues contó que regresó a México con la columna rota, pero apuntó que "en todo lo demás me ha ido bien".

La apertura contó con un recorrido visual a la trayectoria de Tarso, y el actor subió al estrado para dar unas palabras y recibir La monarca, premio emblemático del festival y con su característica simpática actitud, expresó al público que lo recibía con aplausos: "¡Qué gustó estar contigo otra vez Valle de Bravo! Recuerdo mi estancia en aquí como la parte más hermosa de mi vida, cuando era un valle y no una laguna".

Con una muy buena salud y mucha energía, el actor asegura estar en perfectas condiciones para seguir trabajando y aunque dice con pesar "el cine me ha olvidado", su proyecto al lado de su hijo Juan Ignacio Aranda demuestra la profesionalidad de su trabajo.

"Tengo muchas ganas de seguir trabajando estoy por estrenar una obra de teatro después de semana santa, es una obra muy hermosa de un dramaturgo muy conocido en Estados Unidos, la obra se llama Una vida en el teatro, que es mi vida, yo he pasado una vida en el teatro, empecé mi carrera haciendo teatro y sigo haciendo teatro".

Tarso también externó su admiración por los cineastas y fotógrafos que han triunfado en los últimos años a nivel internacional, y dijo que "es bueno para el cine mexicano que haya gente como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, González Iñárritu y el Chivo Lubezki, gente así le da mucho nombre al cine mexicano, prestigio a nivel mundial es un gran impulso para el cine mexicano" y confesó sentirse feliz de saber que hay muchos jóvenes intentando incursionar en ese medio.