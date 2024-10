El cineasta Adolfo Dávila invita a jóvenes en el FICM a cuestionar el sistema de justicia de México

MORELIA. La rebeldía de los jóvenes por exigir la justicia ante situaciones de abuso por parte de autoridades, es el mensaje principal de la ópera prima de Adolfo Dávila, “Violentas mariposas”, misma que se encuentra en competencia en la Selección Oficial de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

De acuerdo con el director, su inspiración nació de una inquietud por retratar a jóvenes inconformes con la realidad que viven, que no se quedan de brazos cruzados y buscan hacer un cambio en el mundo.

“Me interesaba retratar a chavos así, que tuvieran inquietudes, que no se sacrificaran con cualquier cosa y en la trama de la historia, se enfrentan con que la realidad es más dura que sus intenciones, la idea es demostrar esta situación que vivimos en México, de la carencia de impartición de justicia, el estado de impunidad en que vivimos permanentemente y cómo no cambia”, afirmó Dávila en entrevista con El Sol de México.

“A través del retrato de estos dos personajes, hay un intento de decir: ‘bueno, la intención existe y todos queremos cambiar nuestra realidad, pero creo que deberíamos de exigirlo de otra manera’”, agregó.

La historia se sitúa principalmente en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Cuenta la vida de “Eva” y “Viktor”, una estudiante de derecho y un grafitero.

Luego de un acto vandálico, dos policías detienen a los jóvenes, lo que desencadena en un abuso sexual hacia “Eva”. Inconformes con lo sucedido, ambos buscarán justicia por su propia mano.

“Comparto mucho con el personaje, aunque es un espejo un poco contrario. Por ejemplo, yo me considero muy sensible y reservada, preparo las cosas que voy a mostrar a través de mi arte y “Eva”, no tanto.

“Las dos somos impulsivas, pero ella tiene muy solidificado su carácter porque sostiene a mujeres que necesitan ese soporte, ella estudia leyes, entonces no se quiebra fácilmente y tiene este otro lado que me encantó interpretar de una chava que tiene muchísima entereza”, expresó la protagonista Diana Laura.

De acuerdo con el director, su objetivo principal con este largometraje es motivar a una reflexión sobre la situación de la impartición de justicia en México, que las nuevas generaciones cuestionen cada uno de los hechos y decisiones que se toman desde la autoridad.

“Me gustaría motivar ese pensamiento, ¿por qué no exigimos justicia? ¿Y por qué nuestro sistema jurídico no funciona y nosotros como sociedad lo aceptamos?”, cuestionó.

El filme contó con los apoyos financieros de Focine, Eficine y Procine. “Violentas mariposas” tuvo su estreno nacional en el FICM, con una alfombra roja a la que acudieron el director y su elenco; aún no se tiene fecha de llegada a salas de cine.