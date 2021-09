El clavel verde que llevó Elliot Page al Met Gala tiene un hermoso significado secreto

La alfombra roja de la Met Gala fue la primera aparición pública de Elliot Page desde que se declaró como un hombre transgénero en diciembre del año pasado. En este contexto, un detalle de su atuendo para el icónico evento de la ciudad de Nueva York llamó la atención.

El actor de 34 años lució un traje negro de Balenciaga con unos sneakers del mismo color; sin embargo, el accesorio que resaltó a la vista fue el clavel verde que llevaba en la solapa del saco.

the queer historical significance of elliot page’s green flower in case u didn’t know pic.twitter.com/8nuYUMYH9X — matt (@mattxiv) September 14, 2021

¿Referencia a Oscar Wilde?

De inmediato se desató la especulación sobre el significado del peculiar accesorio, siendo la más probable la de una referencia al emblemático escritor irlandés Oscar Wilde.

¿Por qué el clavel recuerda al autor de El Retrato de Dorian Gray? De acuerdo con un ensayo de Sarah Prager, en 1892 el escritor pidió a un grupo de amigos que usaran un clavel verde durante el estreno de una de sus obras de teatro. Desde entonces, esta flor se convirtió en un símbolo de la comunidad queer.

Celebridades Elliot Page, el primer hombre transgénero en ser la portada de la revista Time

Hay que recordar que, aunque Wilde nunca lo confirmó, el escritor fue acusado y encarcelado por sodomía, debido a una supuesta relación sentimental con lord Alfred Douglas. Debido a esto, la figura de Oscar Wilde en sí es un símbolo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+.

Por otro lado, la flor también representa uno de los postulados estéticos del artista, quien sostenía que la naturaleza debía imitar al arte y no al contrario. Por lo tanto, el color artificial del claves representaba a la perfección la idea de antinaturalidad, que al mismo tiempo, ha sido, desagradablemente, un adjetivo utilizado para la disidencia sexual.