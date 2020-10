El Cuarentenorio cómico se adapta a la realidad

La novena función de la temporada 2020 de El Cuarentenorio Cómico recibió a Andrea Escalona como Doña Inés, al lado de Freddy y Germán Ortega, Arath de la Torre, Daniel Bisogno, Ricardo González Cepillín, Lalo España y Claudio Herrera.

Antes de la tercera llamada, algunos actores del elenco reciben en su camerino a El Sol de México, para compartir parte de su preparación tras bambalinas y su sentir al volver a las tablas.

"Con 18 años del Tenorio, ¡cuántos incendios no hemos apagado! De esta producción depende el prestigio de cientos de familias, y en esta época de contagio, hemos tenido que cuidar el montaje más que en otras temporadas. Fuimos los primeros en la Ciudad de México en regresar con público presencial y hay cuidarlo", afirma Germán Ortega, algo somnoliento por varias horas de trabajo en el rodaje de su nueva serie de comedia.

Daniel Bisogno también se refiere a la forma como han vuelto al escenario; "con esta pandemia me ha tocado trabajar con las medidas pertinentes de cubre bocas, antibacterial, desinfectante, estoy más seguro aquí, que en mi casa".

Arath de la Torre agradece al público por asistir y cumplir con las indicaciones sanitarias. "Sigo sorprendido porque la respuesta de la gente es maravillosa, acuden, se la pasan bien y aún cuando usan cubrebocas, se oyen las carcajadas. La verdad no hay nada con un teatro con público de frente, es una fortuna estar activos, la pandemia me sacó del Insurgentes y la pandemia me regresa al Centro Cultural Teatro 1".

Claudio Herrera, tras una hora de caracterización como un personaje que está en boga por las cuestiones de salud nacional, dice sentirse afortunado por trabajar en escena, además de ser el libretista de los diálogos de El Tenorio.

"Personifico a Gatell, lo tomo para la escena en su papel maestro, de dar las estadísticas de contagio, infectados y decesos. No hay crítica al hombre, al funcionario, sino más bien nos vamos por lo que dice, algunos chistes que le afloran y lo hago en rol y juego divertido ante el público, como el Luis Miguel de la pandemia".

Freddy Ortega compartió que se siente muy contento y agradecido por pisar nuevamente el escenario. "Es un premio al esfuerzo al final del túnel; se ayuda directa e indirectamente a poco más de 200 familias y el público viene a ver la obra porque necesitamos reír".

Después de estar maquillada y probarse el vestido de novia que lució en escena, Andrea Escalona confía que tuvo menos de 24 horas para aprenderse el libreto, renovado por los hechos de la pandemia y aunque el año pasado ya había interpretado a Doña Inés, este es un montaje diferente. "Me siento tranquila, segura y más por el equipo de compañeros, la complicidad, los ojos de los hermanos Ortega y de los demás, me brindan esa protección y seguridad".

Finalmente, Ricardo González Cepillín, quien por primera vez está en un Tenorio de Alejandro Gou, comenta que por primera lo verán con otro manejo del lenguaje, "basándome en el libreto, está fuerte, pero al público le ha gustado, se levantan de sus butacas al aplaudirme. Y no piensen que me convierto en un Chuponcito o Platanito. Estoy representando el libreto que me pusieron, pero hasta hoy sigo siendo blanco".

El Cuarentenorio Cómico se presenta de viernes a domingo en el Centro Cultural Teatro 2.