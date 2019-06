El David Aguilar se inspira en Juan Gabriel

La madurez que refleja hoy El David Aguilar es bastante notoria, el cantautor sinaloense que ha triunfado con sus composiciones acepta que la música de banda que escuchó a diario en su niñez acabó por odiarla en su juventud, pero años después de haber cambiado su residencia a la Ciudad de México comenzó por extrañarla y hasta admirar la belleza de sus interpretaciones.

“Cuando era adolescente me encantaba el rock, no había otro ritmo para mí, así que era inevitable que no me gustara la música de banda, pero mis composiciones tienen de todo, trova, cumbia, rock, balada, de banda y hasta música cubana, no me he encasillado en algún género en especial, aunque ahora debo de reconocer que he descubierto la belleza de la música de banda así que me puse a investigar sus orígenes y resulta que no es nuestra, sino que nos llegó de Alemania alrededor de 1800, así que lo que escuchamos ahora tiene una evolución de 200 años”, explicó.

El joven talentoso, estrenará algunos nuevos temas que son parte de su nuevo disco, el séptimo en su carrera, ya que los anteriores son Frágil (2004), Tornazul (2005),Grabadora portátil (2008), Estelar (2010), Ventarron (2010) y El David Aguilar (2014), por lo que invita al público a su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 8 de junio.

Eugenia León, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas, son algunas figuras de la música que han grabado algunas de sus canciones, “quiero pensar que el éxito de mi música es que escribo para la gente, mis letras son muy sociales, pocas veces canto al amor y desamor porque me inspira más lo que veo a mi alrededor”, explicó.

Con 35 años de edad, El David Aguilar asegura que sus más grandes maestros han sido Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez, aunque reconoce que su guía actual es Juan Gabriel, “Anteriormente me guiaba sólo con la trova, pero comencé a escuchar a Juan Gabriel y verdaderamente era un genio, hay canciones que van más allá de lo que escuchamos, también canta rancheras, pop, bailables y otras más que debo reconocer, son un himno al amor, las envidiaría el mismo José Alfredo Jiménez”, aseguró.

Sin revelar los títulos de las canciones que estrenará en su concierto, dijo que sólo estará acompañado de un trío y sin invitados especiales, “quiero presentar mis canciones, comúnmente lo hago sólo pero me acompañarán algunos músicos, así que será algo verdaderamente novedoso para mí y mi público”, finalizó.