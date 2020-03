El Día Mundial del Teatro se celebrará con el telón abajo

Desde su origen en 1961, el Día Mundial del Teatro ha sido una oportunidad para re- conocer la importancia y trascendencia de este arte.

Cada año, recintos y hacedores del teatro realizan eventos especiales para acercarse al público e invitarlos a conocer su trabajo.

Cultura En tiempo de pandemia, el teatro encuentra nuevos públicos

Este será un año especial, debido a la contingencia que vive el mundo por el Covid-19, los espacios teatrales celebrarán su día con el telón abajo, las butacas vacías y una crisis económica que pone en peligro la continuidad de una industria.

“Es la primera vez en 30 años de carrera que no hago teatro en el Día Mundial. Imagínate lo duro que es, porque esta es una fecha en la que los teatreros salimos muy orgullosos a hablar sobre lo que hacemos”, explica Rebeca Moreno, productora del montaje 12 princesas en pugna, que la semana siguiente cumple nueve años en cartelera.

El teatro ha sido una industria que “siempre ha estado en terapia intensiva”, reconoce Alejandro Gou, productor de los musicales Hoy no me puedo levantar y Jesucristo súper estrella que pararon funciones hace casi dos semanas. “Después de la contingencia será momento de meterle un bombazo de morfina y adrenalina para recuperarla”, dice.

Entre los problemas que el teatro enfrenta en México está la “centralización excesiva” que existe en la Ciudad de México, como señala Mario Iván Martínez.

“Hay mucha oferta, pero, cuando uno sale de la capital se percata de que en instancias y en ciudades de gran importancia hay una vacío muy grande en la oferta cultural”, por lo que motivar a las autoridades a reforzar eventos teatrales en los estados es una propuesta necesaria en estos días, explica.

Gou consideró que este año los teatreros celebrarán su día tratando de darle vida a su arte. “Ya no para festejar, sino para revivirlo y que este gremio e industria no mueran. Para que esto continúe necesitamos el apoyo de las autoridades, que nos vean como parte de quienes requeriremos ayuda después de la contingencia pues se menciona que la Ciudad de México es la Capital Cultural de América, pero sin teatro yo creo que no lo es”.

SE UNEN ANTE CRISIS

Los teatreros fueron los primeros en cerrar sus puertas para evitar contagios, incluso antes de que el gobierno capitalino o federal ordenara la suspensión de eventos que reunieran a más de 100 personas.

El daño económico aún es incalculable, pues no hay una fecha segura para que las compañías puedan regresar a dar funciones. “Las autoridades estiman que podamos reanudar todo el 23 de abril. Yo me quise proteger y mis montajes comenzarán el 8 de mayo, pero hay quienes piensan volver a dar funciones ese mismo día”, agrega Gou.

Gossip Hechiza Julia Varley con monólogo Ave María

Para ello, productores como Alejandro Gou, Tina Galindo, Morris Gilbert, Rebeca Moreno, Claudio Carrera, Gerardo Quiroz, Jorge Ortiz de Pinedo, Juan Torres, entre otros, enviarán una carta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para rescatar la industria.

“Queremos que nos tome en cuenta dentro de la reserva nacional de desastres, ayudarán a líneas aéreas, hoteles, pero no al teatro y si no lo hacen se va a morir.

“Si el gobierno no nos ve a nosotros, a la cultura, tan importante como una línea área, nos podremos levantarnos. En esa carta somos muy específicos, pues será difícil que haya teatro otra vez ”.