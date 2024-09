El divorcio no es un papel, sino un proceso: Alicia Villarreal

La cantante mexicana, Alicia Villarreal, expresó que el divorcio no es solo un papel, sino un proceso, tras revelarse la supuesta infidelidad de su esposo, el productor Cruz Martínez, con quien lleva más de 20 años de matrimonio, Villareal no quiso decir específicamente si se va a divorciar, y se limitó a dejar todo al tiempo y avanzar poco a poco, a cada paso.

“A través de tantos años, en los matrimonios siempre hay altibajos, quiero decirles que el divorcio no es un papel sino un proceso, tengo una familia, tenemos hijos y como una mujer responsable y como artista, a veces es difícil cómo sobrellevo esta historia”, afirmó Villarreal en conferencia de prensa.

“Respondo a eso cuando digo que el divorcio no es un papel, sino es un proceso, no se pueden tomar decisiones tan precipitadas, pero en el matrimonio hay muchos momentos difíciles que hemos pasado. Mis hijos tienen padres públicos y también las decisiones de nosotros pueden afectarles; ahorita nos concentramos en nuestros padres, los abuelitos de ellos que están delicados de salud y lo demás es eso, un proceso”, agregó.

Gossip Pepe Aguilar revela que él pagó la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: No te queda de otra

Actualmente, la suegra de la güerita consentida está combatiendo el cáncer. “Eso es nuestro primer enfoque, nuestros padres, que se sientan bien, que nuestros hijos estén tranquilos con sus abuelos, son momentos en donde la familia está un poco sensible y las cosas de adultos, digámoslo así, se manejan con tranquilidad y madurez”, expresó.

Si bien ahora ella misma se encarga de la producción de su disco, descartó que tuviera inconvenientes en caso de que llegue a trabajar nuevamente con Cruz, quien era además su productor.

“Cuando es negocio uno trabaja, pero en mi caso ya después que tuve la oportunidad de producirme y me di cuenta que soy capaz, ya mi historia cambia, no sé qué depara el futuro, pero lo mejor es siempre llevarnos bien, hacer equipo y hacer historia en la música”, sostuvo.

Te puede interesar: Hello Seahorse! valora la energía creativa que se vive en los festivales

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” anunció su próximo show del Auditorio Nacional el 28 de marzo, en donde recorrerá sus casi tres décadas de carrera.

Por otro lado, respecto a algún próximo reencuentro con su ex grupo Límite, Villarreal aseguró que por el momento no se encuentra analizando esa situación.

“Soy una mujer que no guarda rencores, no me quiero enfermar por guardar rencores, vivo feliz siento que ellos han logrado cosas espectaculares, los que se han reunido, los respeto mucho, pero hay cosas que te rebasan como ser humano, pero en mi caso aún estoy en eso, no lo considero ahorita, lo consideré en su momento, pero no sucedió y ahorita la verdad ni tengo tiempo de pensarlo”, aseguró.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Eso mismo aplica a los planes que tenía de la bioserie de su vida. “En julio me reuní con la productora y no retomaré eso ahorita, creo que tengo que agregar capítulos, considero que la gente me conoce tanto que no puedo contar una historia porque tengo que hacer un drama, mi vida ha sido un drama como lo ha sido la vida de mucha gente, soy una persona normal que ha tenido una carrera muy intensa y tengo la bendición de tener una carrera pública en donde la gente también opina bonito y otra no tantito, todavía no damos con el equipo que necesito, quiero mostrarme como soy y no irme con la fantasía del que está dirigiendo”, indicó.