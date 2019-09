El ego destruye a los artistas: Lol Tolhurts, exbaterista de The Cure

Para Lol Tolhurst “el punk era toda una actitud de vida” y en su caso fue la introducción a un mundo de fama y excesos, qué entre otros temas, abordó en la charla que el exbaterista de la banda inglesa The Cure ofreció en el marco del Hay Festival, donde fue una de las figuras más esperadas de la jornada.

En el Teatro de la Ciudad, el músico, en conversación con la locutora Mariana H, tocó los aspectos biográficos que plasma en su reciente libro Cured, The tale of two imaginary boys ante el público que se reunió en el recinto, la mayoría admiradores del grupo lidereado por Robert Smith.

“En dos años desde que publiqué el libro he tenido la mejor de las vivencias al convivir con los seguidores de The Cure desde hace 30 años”, manifestó el miembro fundador de la icónica agrupación de la que formó parte hasta 1989.

Expresó que cuando iniciaron en la ciudad de Crawley en Inglaterra había en los ochenta un entorno musical de heavy metal y música disco, géneros con los que no se sentían cercanos y encontraron en el punk su medio de expresión.

“Cuando empezamos a juntarnos sabíamos que éramos distintos como personas y nos quedaban dos salidas: ser excelentes jugadores de soccer y otra seguir el camino de The Beatles. En la escena estaba el pop y el rock progresivo. Nos identificamos con el punk”.

The Clash fue una de las influencias de la banda y en lo personal, a Tolhurts lo inspiró David Bowie con sus primeros discos. En el aspecto musical se le dijo al baterista que explicara por qué Pornography era su disco favorito de The Cure. Al respecto, señaló porque tenía un sonido más sólido y ayudó a consolidar el éxito de la banda.

"Siempre me preguntan si me imaginaba que The Cure se convertiría en un fenómeno, pero la verdad es que no, nunca lo hubiera predicho", manifestó en la plática el artista y escritor quien destilaba buen humor.

De su experiencia con el alcohol, el también compositor, destacó que cuando tocó fondo y entró en rehabilitación, decidió en convertirse en una persona nueva, pero enfatizó que "lo que más destruye a un artista tiene tres letras: ego" y de su experiencia de conjuntar excesos con creatividad refirió:

“En ocasiones me pasaba las noches tomando y escribiendo. Al día siguiente cuando leía lo que había hecho decía: ¡Dios mío! Qué es esto”. Finalmente, Lol Tolhurst contestó las preguntas del público y firmó ejemplares de Cured, The tale of two imaginary boys que presentará próximamente en la Ciudad de México.