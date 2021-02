El fin de los blockbusters

Cada fin de semana las salas de cine veían llegar a cientos de miles de fanáticos para ver el estreno hollywoodense del momento. Preventas, pósters, productos con la imagen de la película por estrenar componían toda una maquinaria para promover el lanzamiento que todos esperaban.

El dinero invertido en una cinta de gran presupuesto, también conocida como blockbuster, ya sea en efectos especiales o en contratación de talento, se tiene que ver reflejado en la recaudación de taquilla a nivel mundial.

➡️ Cinépolis no cerrará sus salas pese a golpe de Covid-19

Hasta el momento, en la historia de la industria cinematográfica Avengers: Endgame es la película más taquillera de todos los tiempos al alcanzar la cifra de 2 mil 797 millones 800 mil dólares, en 2019, año de su estreno.

La cinta supera por siete millones de dólares a Avatar, que se mantuvo en la cima 10 años, desde su estreno en 2009.

Adiós negocio, adiós diversión

Las cosas cambiaron con la llegada del Covid-19: las salas cerraron y los filmes con presupuestos millonarios pospusieron sus estrenos.

Sólo algunas, como Tenet o Nuevos mutantes estrenaron en pantallas de cine a mitad del 2020, mientras que otras como Mulán o Soul vieron la luz en plataformas digitales.

La taquilla mundial del 2020 tuvo como su película con mayor recaudación The eight hundred, producción de origen chino que alcanzó la cifra de 461 millones 341 mil dólares, menos de una sexta parte del éxito de Avengers. Un estreno que se pudo ver mayoritariamente en el mercado asiático.

Foto: Cuartoscuro

Bad boys for life fue la película de Hollywood más exitosa del 2020 con 426 millones 505 mil dólares, pero su estreno se realizó antes del inicio del confinamiento y el cierre de los cines.

Tenet, película que llegó en plena reapertura de cines en Europa, Estados Unidos y México, fue la cinta estadounidense más exitosa del año con 363 millones 129 mil dólares y tuvo un presupuesto estimado de 200 millones.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Un futuro incierto

A casi un año del inicio de la pandemia, lejos se ve la posibilidad de volver a los lanzamientos simultáneos en el mundo. Y el futuro de estas grandes producciones que convocaban multitudes en los cines y vendían millones en souvenirs, se ve incierto.

"Es imposible pensar en una normalidad de calendarios en todo 2021", señala Edgar Apanco, analista de la industria cinematográfica. "Una vez más no habrá verano fílmico. Creer que Black widow (uno de los lanzamientos estelares de Disney) se estrenará en mayo es casi un sueño guajiro".

Foto: Cuartoscuro

Una de las razones para pensar esto es el irregular ritmo de vacunación que existe en el mundo, lo que impide que haya lanzamientos simultáneos en cines en diferentes partes países. Mientras los principales mercados que consumen cine –como Estados Unidos, México, Francia, Brasil o el Reino Unido– mantengan sus salas cerradas, el estreno de un blockbuster es prácticamente inimaginable.

Esto llevaría a que el concepto mismo de blockbuster pueda modificarse en un futuro inmediato, pues mientras las ganancias no sean las mismas que antes, los presupuestos para realizar nuevas producciones tendrían que reducirse.

➡️ El teatro, en fase terminal; productores piden abrir al 50%

"Parece que sólo podríamos pensar en películas gigantescas con presupuestos exorbitantes para ciertas épocas del año: Verano y Navidad. Pero la situación que tenemos ahora abre la posibilidad de que haya películas con presupuestos no tan grandes, de 100 o 200 millones de dólares difícilmente recuperables, sino menores que puedan tener una salida en streaming o un estreno mixto", señala Apanco.

Es aquí donde la industria sufrirá su cambio más drástico, pues los cines deberán ceder a lo digital. Antes de la pandemia existía una "ventana de distribución", donde las películas estrenaban en cines y semanas o meses después eran lanzadas en un formato casero como el DVD, Blu-Ray o ahora el streaming.

Foto: Cuartoscuro

Universal Pictures fue la primera distribuidora que rompió esa barrera con el estreno de Trolls world tour, cuyo lanzamiento se realizó tanto en cines como en plataformas que ofrecen el video bajo demanda, también llamado VOD por sus siglas en inglés. Sus 100 millones de dólares recaudados en las últimas semanas de abril –justo al inicio de la pandemia–, mostró la viabilidad de estrenar películas de gran presupuesto de manera simultánea.

➡️ Tim Burton y Los Locos Addams saltan a Netflix con la serie Wednesday

Esta misma estrategia siguió Warner Bros. al anunciar que todas sus películas del 2021 llegarían tanto a cines como a través de su plataforma HBO Max. Así como Disney con Raya y el último dragón, cuyo estreno el 5 de marzo será en cines y en Disney+, con un costo extra, aparte de la suscripción.

"Lo que al principio parecía un disparate ahora es la estrategia que mejor puede funcionar. El realizar estrenos mixtos permite que haya presencia en cines en aquellos países o ciudades donde se encuentren abiertos. Y el que quiera acceder a través de sus plataformas caseras también lo puede hacer. Esa es la estrategia mejor estructurada".

Beneficio para las indies

Indudablemente las plataformas digitales se han visto beneficiadas durante la pandemia. Tan sólo el gigante de streaming, Netflix, alcanzó la cifra récord de 200 millones de suscriptores en el mundo a inicios de este año. Mientras que Disney+ registró 86.8 millones de usuarios en diciembre pasado, en parte gracias a su lanzamiento en Latinoamérica.

Foto: Netflix

"La gente se fue a esas plataformas porque quiere seguir viendo cine y televisión", dice Abel Cervantes, crítico de cine y profesor de la UNAM. "Esta crisis no sólo se puede ver desde un punto de vista negativo, pues hay posibilidad de hacer algo diferente y el cine ahí tiene mucha oportunidad. Eso fue lo que sucedió con Amazon Prime, Netflix, HBO y ahora con Disney+", señala.

El que unos blockbusters hayan llegado a plataformas digitales atrae la mirada de algunos curiosos que inevitablemente encuentran contenidos alternativos. Esto quiere decir que ciertas películas de bajo presupuesto pueden verse beneficiadas ante esta situación.

➡️ El streaming perjudica al arte del cine: Scorsese

"Tenemos una película mexicana comoYa no estoy aquí que no hubiera tenido las mismas posibilidades en salas si se hubiera estrenado en un momento de no pandemia. Ni Cinépolis ni Cinemex la hubieran programado o le hubieran dado una oportunidad en horarios desfavorables por diez días o dos semanas. Pero pasó por Netflix y se corrió la voz en redes sociales y fue una película muy bien recibida”, señala el especialista.

La reacción del público da muestra del interés que el mexicano puede tener por su propio cine ante la ausencia de grandes blockbusters. Esto, señala Cervantes, abre la posibilidad de que la industria del cine en general se dé cuenta de que no se trata sólo de dinero, sino que el público está ávido de conocer otro tipo de historias. "Se abre la posibilidad de decir ‘a ti qué te gusta el cine, aprecia estas películas que en otro momento no hubieras visto’", señala.

Ya no estoy aquí conquistó el año pasado 10 premios Ariel a lo mejor del cine en México, ha cosechado otros galardones internacionales y se mantiene en la carrera para ser considerada en la terna de Película Internacional en la próxima edición del Oscar.

Otro año perdido

Apenas en enero pasado, No time to die, la nueva película del agente 007, vio retrasado su estreno por tercera ocasión debido a la pandemia. De abril del 2020, la cinta protagonizada por Daniel Craig pasó a noviembre; posteriormente a abril de este año y finalmente a octubre del 2021.

➡️ "Ya no estoy aquí", semifinalista para el Oscar a Mejor Película Internacional

Un día después, Sony Pictures anunció que sus películas Uncharted, protagonizada por Tom Holland; Cinderella, primer estelar de Camila Cabello; la nueva entrega de Cazafantasmas y Peter Rabbit 2, entre otras, aplazarían su lanzamiento con la esperanza de llegar a cines.

"Creo que muy a nuestro pesar, 2021 va a ser otro año perdido como 2020 mientras no se tenga certeza de una vacunación que permita que la gente regrese al cine", señala Edgar Apanco.

Foto: Cuartoscuro

"Todas estas películas o el blockbuster que quieras se estrenarán en digital o veremos nuevamente un cambio de fechas que se irá hasta el 2022. Será otro año perdido para la industria", sentencia el especialista.

El gran beneficiado será el mercado asiático que ha mantenido sus cines abiertos durante la pandemia. "Los grandes blockbusters chinos que ya tienen un público cautivo y que estrenaron el fin de semana del Año Nuevo Chino, atraerán la mirada de otros mercados como es el caso de Australia y Nueva Zelanda que ven en ellos una buena opción ante la falta de estrenos hollywoodenses".

➡️ Corto mexicano competirá en el Festival de Cine de Berlín

Adiós a los combos

Los estrenos en cine traían consigo a miles de fans que acudían a ver el estreno de temporada. Y mientras unos corrían a sus butacas lo antes posible para ver los avances de los próximos blockbusters, otros hacían fila en la dulcería para adquirir el vaso conmemorativo de la película en turno y añadir un souvenir más a su colección.

Este es un escenario que parece no se repetirá en algunos años, pues los constantes cambios en las fechas de estreno de las cintas y los cierres intermitentes de los cines en distintas ciudades impiden a las cadenas implementar estrategias de mercadotecnia que acompañen la llegada de las películas.

Foto: Cuartoscuro

"Vivir la experiencia de tomar ese vaso en el estreno de tu película, ya no tendrá el mismo valor si la ves en tu casa. Si ellos quieren mantenerse, tendrían que meterlo como una promoción diciendo ‘si compras esto se rebaja tanto dinero en palomitas’, o bien tener un sitio online donde puedan ofrecer productos, como una especie de tienda de recuerdos", señaló Bryan Córdova, Bussiness Intelligence VP en la agencia de investigación de mercado Bussiness Fishers.

➡️ Por pandemia, la gala de los premios Oscar tendrá varias locaciones

En un rincón de compra-venta en Facebook puede encontrarse a un usuario que ofrece una serie de objetos oficiales de una de las principales cadenas cinematográficas. Cubetas de palomitas y llaveros de Wonder Woman 1984, contenedores de Soul, y heladeros de Scooby Doo, son algunos de los productos que se pueden adquirir con él.

Todos son originales, e incluso vienen grabados con el logotipo del cine como si se hubieran adquirido en la dulcería. Y por supuesto, cada uno se oferta a un precio menor del que manejaban en el complejo.

Este factor económico también juega en contra de las cadenas, ya que, al percibir menores ingresos, las personas prefieren adquirir los productos a través del comercio informal a un menor precio, o simplemente omitir estos gastos y enfocarse en aquellos que sean para satisfacer sus necesidades básicas.

Foto: Cuartoscuro

Ante este panorama, y teniendo en cuenta el hecho de que distribuidoras como Warner y Disney han optado por compartir sus estrenos en sus respectivas plataformas de streaming, la salida para los cines sería modificar sus campañas publicitarias, y generar experiencias que vayan más allá de la pantalla.

"Tendrían que crear conexión emocional desde antes de la película", apuntó Córdova. "Tiene que haber un nuevo marketing de contenidos, para que justamente el público pueda enlazarse cognitivamente, y quiera gastar en un lujo. Los cines van a tener que implementar estrategias de comunicación previas, para encariñar a través de un contenido audiovisual".

A esto se añade la crisis que enfrentan algunas empresas, como Cinemex, que cerrará salas de manera temporal en algunos estados para enfrentar la deuda tremenda que le causó el cierre por la pandemia… Esa, es otra historia.

➡️ Distintos colectivos y redes de cineastas alzan la voz para solicitar equidad en entrega de apoyos

Sin fecha de estreno

1. Sin tiempo para morir

2. Black widow

3. Un lugar en el silencio 2

4. Dune

5. Uncharted

6. Cenicienta

7. Morbius

8. Cazafantasmas: Afterlife

9. The eternals

10. Avatar

11. Fast and furious 9

12. Kings man: El origen

13. The french dispatch

14. Godzilla vs Kong

15. Venom 2

16. Jurassic world: Dominio

17. Antlers: Criatura oscura

18. Top gun

19. Minions: The rise of Gru

20. Raya y el último dragón

21. El conjuro: El diablo me hizo hacerlo

22. Pinocho

23. Samaritan

24. Peter Rabbit 2

25. West Side Story





➡️ ¡Es oficial! "Deadpool 3" se unirá al universo cinematográfico de Marvel

Rodajes retrasados

1. Biopic de Elvis Presley

2. The Batman

3. The Flash

4. Shazam 2

5. Mission impossible

6. The Matrix 4

7. The Suicide Squad

8. Spider-Man 3

9. La Sirenita

10. Dr. Strange 2

Películas que retrasaron y estrenaron en cines o línea

1. Nuevos mutantes

2. Tenet

3. Wonder Woman 1984

4. Soul

5. Mulán

6. Greyhound

7. Trolls world tour





➡️ Clásicos de Universal, gratis en YouTube





Las más taquilleras de la historia

Avengers: Endgame. 2 mil 797 millones de dólares

Avatar. 2 mil 790 millones de dólares

Titanic. 2 mil 471 millones de dólares

Star Wars: Episodio VII. El despertar de la fuerza. 2 mil 068 millones de dólares

Avengers: Infinity War. 2.048 millones de dólares





➡️ Casa donde se filmó Roma se encuentra a la venta y este es su precio

Las más taquilleras del 2020

The eight hundred. 461 millones 341 mil dólares

Bad boys for life. 426 millones 505 mil dólares

My people, my homeland. 422 millones 390 mil dólares

Detective Chinatown 3. 397 millones 002 mil dólares

Tenet. 363 millones 129 mil dólares





Fuente: Box Office Mojo