El Güero Castro estrenará Tierra de Esperanza, la telenovela más “fresa” que ha hecho

Con 33 años de carrera como productor, José Alberto Güero Castro presenta por primera vez, “una trama de lo más fresa, con una estructura cálida muy familiar”, dijo en el anuncio del estreno de Tierra de esperanza, protagonizada por Andrés Palacios y Carolina Miranda en su debut en el canal Las Estrellas, a partir del lunes 12 de junio a las 21:30 horas.

Acompañado por el elenco, en el que figuran los antagonistas Sergio Goyri, Luis Roberto Guzmán y Martha Julia, el productor comentó que “es la historia de una joven citadina, María Teresa que se siente como un pez fuera del agua y se enfrentará a la vida campirana ante la desgracia de que su padre cae en la cárcel y tiene que salvarlo de la quiebra”.

Esta es la versión local de la trama original colombiana y de acuerdo con el productor, se reescribió con total libertad. En sus 60 capítulos, agregó, “se empodera a la mujer, muestra lo que la mujer vale, afortunadamente la vida me ha dado tres hijas y me permitió vivir una familia de un matriarcado bastante complejo. Mi madre se fue, pero ya saben que me quedaron unas hermanas con carácter encabronantemente fuerte como Verónica, de quien he aprendido mucho.

Ante la presencia del ejecutivo Jorge Eduardo Murguía como de los productores Carlos Moreno, Roberto Hernández, Nicandro Díaz, Nacho Sada y Salvador Mejía, el Güero Castro señaló: “somos una cofradía, una hermandad, (sus colegas) son una gran escuela, quizá esta telenovela es uno de mis proyectos más peculiares por lo que representa la historia”.

En la presentación, hubo cuadros musicales a cargo de Mariana Seoane y Aarón y su grupo Ilusión, quienes cantaron el tema Déjame quererte. También Fernanda Castro, hija del Güero Castro, con la canción de su autoría Somos, en balada ranchera, y Espinoza Paz con el tema central La esperanza.

Tierra de esperanza cuenta con escenarios naturales en haciendas de Mérida y Tlacotalpan, Veracruz; también actúan Alejandro Tommasi, Mariana Seoane, Sofía Castro, Martha Julia, Nuria Bages, Luz María Aguilar, Natalia Esperón, Daniel Tovar, Mimí Morales, Érika García, León Peraza y Clarisa González.