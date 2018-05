El humor mexicano de Derbez conquista Hollywood con Hombre al Agua

Con un humor cien por ciento latino Hombre al agua conquista las salas de Estados Unidos y pese a ser una producción a cargo de MGM los actores que arrancan las carcajadas son mexicanos.

En una breve conferencia de prensa Eugenio Derbez, Ana Farris, Jesús Ochoa y Cecilia Suárez explicaron el efecto que ha tenido esta cinta que supera a la original producida en los 80 con las actuaciones de Kurt Russel y Woldie Hawn y cómo desde su estreno en la Unión Americana desde el pasado fin de semana, las críticas han sido positivas.

“Me da mucho gusto decirles que los estadounidenses se rieron más con las escenas de los albañiles o sea Ochoa, Chaparro, Uribe y un servidor los picos de más diversión se registraron en ese punto y qué decir de los latinos que la han visto, se ríen en toda la película”, expresó Eugenio Derbez.

Por su parte Ana Farris comentó que aprendió mucho con el elenco mexicano que participó pues también destacan Fernando Luján y Mariana Treviño que son un buen hilo conductor de la película.

“Era difícil no reírse, yo me despertaba con dolor de panza porque después de las filmaciones, atrás de cámaras su improvisación y los chistes no paraban, todos ellos son unos talentosos y la verdad no los conocía”, expresó la actriz.

Cuestionados sobre si la película suavizará las tensiones políticas entre Estados Unidos y México, Derbez contestó que sólo con trabajo se puede responder a Donald Trump.

“A ese señor sólo podemos demostrarle que todo lo que dice es mentira a base de nuestro trabajo, los mexicanos que están en Estados Unidos son los únicos que trabajan diario más de las ocho horas reglamentarias y siempre los encuentras con una gran sonrisa”, enfatizó.

Jesús Ochoa por su parte aseguró que el cine mexicano está creciendo y más la comedia, un género que en México está teniendo muy buena aceptación, “crecen las producciones pero como industria tenemos que avanzar más queremos que los estímulos económicos nos favorezcan, esta cinta es un buen ejemplo del TLC pues hay actores mexicanos y norteamericanos y las locaciones fueron en Canadá”, señaló.

Cuestionados sobre su pronóstico ante las elecciones en México Derbez destacó “estamos hartos de la mala política, lo malo es que el voto será para el menos peor porque no hay nadie con madera para mejorar las cosas”, expresó.

Por último recordó que en México la película se estrenará este 10 de mayo y lamentó que Adrián Uribe no estuviera presente en la conferencia, “no voy a dar detalles al respecto pues eso le corresponde a su familia, pero fui a verlo porque está internado en terapia intensiva y no pude hablar con él, lo hice con sus familiares quienes lamentaron que no pudiera estar presente”.

Por último Derbez dijo que Hollywood tiene cierto menosprecio a la comedia en la entrega de premios y por ello es difícil aspirar o soñar con un Globo de Oro pero dejó claro que tiene proyectos para hacer y producir otro tipo de cine que sí podría aspirar en un futuro a unos reconocimientos de ese tipo.