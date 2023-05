El Junior: el mirrey de los capos hace una sátira de las narcoseries

Burlarse de los narco contenidos que han acaparado las plataformas digitales es el objetivo principal de la serie El Junior: El Mirrey de los Capos, producida por Israel Jaitovich.

A lo largo de 16 capítulos, se hace una parodia de los distintos personajes que han destacado en varias series y bioseries, como El Chema, Aurelio Casillas de El Señor de los Cielos, El Capo, El Chapo, entre otros.

Te puede interesar: Multa a los corridos tumbados: Junior H pagará 1.1 mdp por hacer apología del delito

“Esta serie no trata de reeducar a alguien o a una sociedad, no queremos eso, no tratamos de mandar un mensaje, solo queremos reírnos nosotros como creativos de lo que hemos hecho, de lo que hemos creado con estas narco series. Vamos a ver referencias de muchas narcoseries de las cuales hemos formado parte algunos de los actores que también salimos aquí y que ahora conscientemente nos reímios de ellas”, afirmó el actor Luis Fernando Peña, en entrevista y quien da vida en la historia a Chalino “El del chal”.

El proyecto aborda la historia de Emiliano Quintana, un actor que no ha destacado como quisiera, hijo de una legendaria actriz. Mantiene una vida de mirrey ya que su padre, quien supuestamente había fallecido hace tiempo, era empresario y le dejó mucha fortuna.

Sin embargo, su vida cambia totalmente en el momento en que se entera que su verdadero padre es un narcotraficante, líder de unos de los carteles más fuertes del país: El Cártel de la Sierra.

Gossip ¿Quién es Valeria Murillo? La mánager detrás del éxito de Peso Pluma





Peña, Diego de Erice, María Fernanda Yepes, Jesús Ochoa, Luis Felipe Tovar, Alejandro Calva, Germán Ortega, Rodrigo Murray, Raquel Garza, Ismael Quintanar y Melissa y Melina León forman parte del elenco del serial humorístico.

“Algo que Israel me decía es que hace cuatro años y medio, que fue cuando comenzamos a filmar, se decía que las narcoseries ya no daban para más, que habíamos llegado a un límite de explotación e idolatración de este tipo de género.

“Israel decía que ahora lo que tocaba era verlo desde otro punto de vista y, al final del día, la comedia también es una crítica, es una forma de cuestionar y satirizar unas cosas, por eso acepté formar parte de esto”, expresó Luis Fernando.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La serie cuenta con las participaciones especiales de Alejandro Suárez, Edgar Vivar, Ernesto Laguardia, Michelle Vieth, Cecilia Galliano, Lambda García, Omar Fierro, Lola Cortés, entre otros.

El Junior: El Mirrey de los Capos se transmite los martes a las 21:00 horas por el canal Distrito Comedia, con repeticiones los jueves a las 21:30 horas y los sábados a las 22:00 horas.