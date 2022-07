El K-Pop también se canta en español; T1419 fusiona ritmos coreanos, japoneses y latinos

Inspirados por el concepto musical de Daddy Yankee, la nueva agrupación de K-pop T1419 apostó por la fusión de ritmos coreanos, japoneses y latinos, con el fin de conquistar otras latitudes.

Es por ello que, además de lanzar temas en su idioma natal, los nueve integrantes de entre 14 y 19 años, exploraron con otros idiomas, incluso el español, en El Sol se va a apagar, que presentaron en su visita a México, este jueves.

La canción motiva a los escuchas a cumplir sus sueños, que no desistan de sus objetivos, pero a la vez que disfruten del momento en el que están, que hagan de lado sus problemas y se maravillen de su alrededor.

“Tenemos el mensaje de mostrarles a los jóvenes de nuestra edad o incluso mayores que no se preocupen por los problemas y si tienen un desafío, que lo cumplan para así mejorar como artista y como persona“, afirmó Sian en conferencia de prensa.

Gunwoo, Kairi, Kevin, Kio, Leo, Noa, On, Sian y Zero son los responsables de éste y otros temas más como Run up, Flex, Red Light, Green Light o Exit, que se han convertido en éxito, desde que se estrenaron, en enero del año pasado.

El K-pop ha alcanzado mucha popularidad en años recientes, sobre todo entre los más jóvenes / Foto: Cortesía | Instagram BroArmy

En tan poco tiempo, el éxito del grupo ha crecido y se refleja en las diferentes plataformas; por ejemplo, su canal de YouTube ha sido visitado por más de 174 millones de personas, el tiempo en horas es de 627 millones y tiene 195 mil suscriptores.

Una de las canciones que más impacto tuvo fue Campeón, de Daddy Yankee; fue la primera vez que un grupo de K-Pop hacía una reversión de un tema en español.

“A todos nos gusta bailar por eso lanzamos el tema When the Sun Goes Down (versión en inglés del tema recién publicado). Queremos mostrar la habilidad que tenemos de bailar y hacer coreografías. Pensamos siempre en apostar por la mejor calidad, trabajamos duro para hacer coreografías perfectas completas y súper buenas”, sostuvo Sian.

Conscientes del club de seguidores que tienen en México y con el fin de externar sus sentimientos en español, los cantantes decidieron meterse a clases para dominar el idioma.

Hasta el momento, han aprendido algunas sintaxis, sin embargo, la frase que más promueven es “te amo México”, dijeron; esto debido a la sorpresa que se llevaron al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México hace unos días, donde varios seguidores los recibieron con flores, abrazos, globos y pancartas.

“A los fans mexicanos queremos agradecerles mucho el cariño que nos están dando, estamos aquí sentados pensando que es un sueño, ¡estamos en un país diferente!, por esa razón en un futuro grabaremos más temas para los latinoamericanos,así como darles cariño y apoyo a los mexicanos. Les agradecemos tanto, nunca pierdan esa confianza en nosotros”, dijo Noa.