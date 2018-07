El Lunario es sede del Big Band Fest

Lisset, Carlos Cuevas, Alexander Acha, Juan Solo son los solistas que acompañarán a la Big Band Jazz de México & Friends, así como Iraida Noriega y Fer Ruvel harán mancuerna con Jazzatlán Big Band, en el marco de los seis conciertos de verano que se realizarán como parte de la tercera edición Big Band Fest 2018, en el Lunario del Auditorio Nacional



Corresponderá al crooner Alex Sherhan & Joe D’Etienne Big Band, inaugurar el encuentro el próximo miércoles 1 de agosto, contarán entre su repertorio con temas que se hicieron famosos en la voz de Frank Sinatra, Bobby Darín y hasta canciones de José Alfredo Jiménez.

El propósito es que “perseguimos es que esta muestra de orquestas se convierta anualmente en una tradición", mencionaron Ernesto Ramos, director de la BBJ de México, Christian Bernard, director de ZInco Big Band, Armando Coyoti, director de Jazzatlán Big Band y Pavel Loaria, director de la primera Big Band Infantil y Juvenil de México.

Los directores de las orquestas respondieron ante la pregunta de cuánto terreno ha perdido la obra lírica clásica y contemporánea en sonido jazz, blues, tango y hasta ritmos latinoamericanos.

“Debemos poner el empeño en no estar haciendo comparaciones desde la música, ni poniendo música por encima de otra, eso no le viene bien a nadie. En los juegos de superioridad, inferioridad o poderío todos pierden. Entonces me parece muy lindo que este tipo de orquestas que involucran sentarte a ver qué tanta gente tiene una comunión unificada para crear una música, es como el ideal humano y nos parece conmovedor”, contestó la intérprete Iraida Noriega.

Todos los miércoles de agosto y el último domingo del mes, el Lunario recibirá los distintos conceptos, entre los que destacala Big Band Infantil y Juvenil.