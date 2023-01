El miedo a que pueda pasar, la clave del éxito para The Last of US, asegura Peter Hoar

La ciencia ficción es un género atractivo porque “picotea esa parte de tu cerebro que se asusta y cree que aquello que sucede en pantalla te puede pasar”, considera Peter Hoar, director del tercer capítulo de la serie The Last Of Us

Esa habilidad para infiltrarse en la mente de la audiencia ha sido, en su opinión, parte de la clave del éxito de esta historia, basada en el videojuego homónimo de 2013, y que acaba de confirmar una segunda temporada para la serie.

Ver más: La serie Terapia sin filtro busca promover el cuidado de la salud mental

“Mucha gente puede no verlo, porque piensan que es de zombies con hongos. Esto se trata de cómo la especie humana puede sobrevivir, por qué nos molestamos en sobrevivir”, comentó en un encuentro con medios, en el que El Sol de México estuvo presente.

Los hechos de la serie se desarrollan veinte años después de que la civilización fue casi exterminada por un hongo que convierte a la gente en zombie, y sigue los pasos de “Joel” (Pedro Pascal), un sobreviviente que es contratado para ayudar a una adolescente de 14 años llamada “Ellie” (Bella Ramsey) a salir de una zona de cuarentena.

Sobrevivir, el instinto básico

El tercer episodio, titulado “Long, long time”, continúa con la travesía mientras los dos abandonan Boston, y terminan llegando a un pueblo, donde se introduce a los personajes de “Bill” (Nick Offerman) y “Frank” (Murray Bartlett), quienes a través de esta serie se confirma a los fans del videojuego que son una pareja.

Gossip The Last of Us desbanca a La Casa del Dragón en HBO: de qué trata la adaptación del videojuego

Al respecto, Hoar señaló que desde el videojuego se podía intuir cuál era la naturaleza de su relación, por lo que simplemente tomaron esas pequeñas pistas para desarrollar la trama de este capítulo. “Estoy muy feliz, la representación y la autenticidad lo es todo. Ya estaba ahí, estaban en una relación, simplemente tenías que ver hacía atrás y darte cuenta”.

Finalmente, el realizador subrayó que el tener estas pequeñas pinceladas de cómo el amor prevalece, aún en medio de un escenario apocalíptico, es un punto angular de la historia, y a él mismo lo ha llevado a la reflexión de cómo la unidad podría marcar una diferencia en una sociedad que se enfrenta a su fin.

“Muchas de las cosas que nos mantienen vivos están basadas en instintos básicos de supervivencia, pero algunos de ellos se basan en la comunidad. Por ejemplo, todas las personas que decidieron que no les gustaba la tribu, y se fueron a vivir a las montañas, en su mayoría murieron”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Por eso ahora, después de años de evolución, nos mantenemos juntos en ciudades o pueblos, porque sabemos que esa era la manera de hacerlo. Espero que no tengamos que pasar por un evento así de catastrófico para darnos cuenta, sería muy bueno que pudiéramos estar juntos más a menudo y decir estamos bien, y estoy seguro que así será”, finalizó.

Los primeros tres episodios de “The last of us” ya están disponibles en HBO Max, y se estrena uno nuevo todos los domingos a las 20:00 horas.