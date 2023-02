El Museo V&A de Londres adquiere piezas de David Bowie

El Museo V&A de Londres adquirió un acervo de 80 mil piezas pertenecientes al patrimonio del fallecido David Bowie, que incluye manuscritos del cantante, cartas, disfraces, instrumentos, premios, prensas, fotografías, películas, videos musicales, escenografías, así como escritos íntimos del artista, pertenecientes a proyectos nunca antes vistos por el público.

Esta colección se exhibirá en 2025, en el recién anunciado David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, ubicado en Standford. Cabe mencionar que la mayoría de estas piezas formaron parte del museo itinerante “David Bowie es”, que fue visitado por más de dos millones de personas, entre 2013 y 2018.

“Este archivo sigue los procesos creativos de Bowie como músico innovador, ícono cultural y defensor de la expresión personal y la reinvención, desde las primeras etapas de su carrera en 1960 hasta su muerte en 2016. Junto con la creación del nuevo centro, el regalo apoyará la continúa conservación, investigación y estudio de su archivo”, se lee en parte de un comunicado recogido por Variety.

“De esta manera, el Centro Bowie será una continuación y expansión de la ambiciosa campaña de reedición del acervo que se ha emprendido junto con Warner Music, que lanza varios álbumes de lujo cada año”.

De acuerdo con el equipo del museo, además de albergar las piezas de David, esta nueva ala del recinto será una nueva experiencia que contendrá alrededor de 250 objetos, 350 mil libros y mil archivos en laboratorios de conservación, investigación y salas de lecturas, galerías, y espacios creativos distribuidos en todo el edificio.

Aunque no se reveló la suma que pagaron por el archivo, el museo destacó que se hizo posible con una donación de diez millones de euros (194 millones de pesos), que realizó la Blavatnik Family Foundation and Warner Music Group.