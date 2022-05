El payaso mexicano Paquín Jr. retoma la tradición circense

Desde niño, Paquín soñaba ser payaso, pero por respeto a la decisión de su padre, Alfredo Pérez, fue la universidad y se graduó como administrador. Su incursión en las artes escénicas se da con la desaparición física de su progenitor y este 2022 celebrara 35 años carrera en el circo, con el estreno del espectáculo de la compañía Vie de cirque.

El artista originario de Córdoba, Veracruz presenta un show de técnica europea en mancuerna con el clown Angelo -su hijo en la vida real-, y al lado de talentos como Érica Flores, Angélica Treviño, Johan Flecha, Fernanda Farías, Violeta Vallejo, Dulce Aguilar, Iván Castillo, Fernando Hondall, Mayumi Juárez Castro, Mar Rivas, Y Adry Paniagua, en el Teatro Centenario Coyoacán, a partir de este sábado 21.

“Por primera vez debuto con mi compañía en la Ciudad de México, el atraso también se debe en parte por la pandemia, y me siento orgulloso que esté celebrando 35 años de vida en las artes escénicas, hecho que me tiene en una aventura maravillosa, porque siempre soñé ser payaso.

“Comencé mi carrera artística a los 23 años ya adulto, cumplí mí mayor anhelo, ser payaso y dedicarme a ser feliz”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Paquín Jr., a lo largo de su recorrido por diversos países del mundo, absorbió la técnica europea, “yo rompo las fronteras, no utilizo temas locales de los lugares donde hago el show; y por supuesto no utilizar la palabra en el escenario, lo cual nos ayuda a ser entendidos en cualquier país. He recorrido 39 naciones, donde no conocen nuestro idioma, como Alemania, Rusia y China.

“Sólo con mi expresión corporal me comunico con la audiencia para provocar la risa y por consiguiente el aplauso del espectador, porque el humor que manejo va dirigido a todo público. Mi vestuario a diferencia de los payasos que tienen atuendos brillosos, de lentejuelas y enormes zapatos, es de colores que no son los tradicionales, generalmente es de tonos sobrios. Soy de la idea que el brillo en el escenario, no lo hace tu vestuario, sino tu trabajo”, precisó.

Sobre su nuevo show, explica que es la compilación de toda su carrera, “conjuntando la técnica europea en un ritmo vertiginoso que quedó plasmado en el desempeño de los 14 artistas que están en el escenario, de entre ellos, hay 10 mujeres talentosas, quienes levantan al público de sus asientos”.

Paquín Jr., con su espectáculo de Vie De Cirque, pretende que los espectadores vuelvan a soñar con un mundo inocente, en un mundo blanco y transparente. Las funciones serán los sábados y domingos del 21 de mayo al 12 de junio en el Teatro Centenario Coyoacán.