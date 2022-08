El perreo y el K-Pop se hacen presentes en los MTV VMAs 2022

Taylor Swift, Lil Nas X y Harry Styles son los primeros artistas ganadores de la edición número 38 de los MTV VMAs 2022.

Mejor Video de Larga Duración, Mejor Colaboración y Álbum del año fueron las categorías en las que destacaron los artistas, respectivamente.

La gala comenzó con toda la energía gracias a la presentación de Jack Harlow ft Fergie, con el tema “First Class”, seguido de Lizzo con los sencillos “About damn time” y “2 be loved”, con los que puso a bailar a la audiencia del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

La ceremonia cuenta con la conducción de LL Cool J, Jack Harlow y Nicki Minaj.

Hasta el momento, la presentación que más ha sorprendido ha sido la de Blackpink, grupo surcoreano femenino que interpretó su nueva canción “Pink venom”; en el urbano, J Balvin inyectó las ganas de perrear en el público con el tema “Nivel de Perreo”.

El evento continúa, ¿quién será el Artista del Año?