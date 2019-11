El poder no corrompe, dice Rubén Blades

Rubén Blades es un cantautor panameño fuera de serie como cronista de la realidad de su país y de la realidad de los latinos al ritmo de salsa. Regresó a México para reencontrarse con sus fans, a quienes antes de interpretarles 25 canciones a lo largo de tres horas y media de tiempo en el escenario del Auditorio Nacional, no les quiso dar un espectáculo al estilo Juangabrielazo por eso avisó cuando se puso sus lentes, ante dos posibles resbaladas en dicho foro.

“Mi querido Juan, él siempre presente entre nosotros, si o no, Juan Gabriel ¡Vivo siempre, claro!”, así se refirió al Divo de Juárez.

Para las nuevas generaciones que no crecieron con su música o aquellos que no tenían un acercamiento con su repertorio musical el que acompañó con sus maracas, les expresó sobre sus letras: “Lo primero que siento, es un gran alivio cuando me sale la voz. Son creaciones que describen la realidad de cuando yo nací en Panamá”, convencidos de la valía de sus melodías, ya lo hicieron parte de sus artistas.

Luego de tener de teloneros a la banda Making Movies y estar respaldado de los músicos de la magistral Orquesta Big Band de Roberto Delgado, quienes ejecutaron la pieza en instrumental Mambo Gil, Rubén Blades inició con la canción Plástico, para secundarle Pablo Pueblo, más Decisiones, que de cada uno de estos temas, describió la manera de cómo fueron creadas por medio de su inspiración.

Adelantó parte del disco que lanzará en 2020, conn temas de Tony Bennet y Frank Sinatra como Watch what happens y The way you look tonight.