El polémico Knotfest tiene un "palco VIP" ¡en la calle!

Qué pésima organizacion por parte de Knotfest, 2 horas ahí parado para ver a Slipknot y Evanescence y no salieron a tocar 😠 Lástima por los que pagaron su boleto, yo estaba ahí en el puente pic.twitter.com/1fWcCkAdOC

1:20 am, la gente sigue en el puente esperando a @evanesvence y a @slipknot. @sumainferno @livetalent @LiveTalentMx chinguen a su madre, cómo no piensan en esa gente que no pagó, ojetes. #KnotFest #knotfestMX #KnotfestmeetsForcefest #Decepcion #regreneldinero #fraude pic.twitter.com/VozEBpfliB