El Príncipe del Rap, el programa de TV que produjo Quincy Jones y llevó a la fama a Will Smith

Quincy Jones falleció a los 91 años en su casa de Bel Air, en Estados Unidos, el domingo pasado; el músico y productor dejó un gran legado en distintos géneros como el jazz, pop, soul y funk.

Jones también destacó como productor de estrellas de la música como Michael Jackson, Chaka Khan, James Ingram o Patti Austin, Frank Sinatra y Donna Summer.

Su familia fue quien dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento del artista estadounidense a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales.

Gossip Muere Quincy Jones, músico y legendario productor detrás de Michael Jackson y Frank Sinatra

“Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, expresaron.

Quincy Jones llevó a la fama a Will Smith con el Príncipe del Rap

La genialidad de Quincy Jones también lo llevó a incursionar en la pantalla chica.

Él se encargó de abrir las puertas de la fama a Will Smith en la icónica serie de los 90 “El Príncipe del Rap”, la cual produjo.

Will Smith recordó con una fotografía en Instagram a Quincy Jones como un mentor, padre y amigo,que lo guió durante sus primeros años de carrera en Hollywood.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

"Quincy Jones es la verdadera definición de mentor, padre y amigo. Me señaló hacia las mejores partes de mí mismo. Él me defendió. Él me nutrió. Él me animó. Él me inspiró. Me revisó cuando lo necesitaba. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes como para volar", compartió Smith con sus seguidores.

Will relató en un video de su canal de YouTube, cómo conoció a Jones, cuando él tenía 21 años y se encontraba en la ruina con su carrera como rapero tras tener un problea con el fisco estadounidense.

Smith conoció a Quincy, mientras el famoso músico ofrecía una fiesta en Bel-Air, el click fue inmediato y el productor le hizo una audición exprés al frente de todos los invitados, entre ellos, grandes productores de Hollywood que lanzarían la serie "El Príncipe del Rap".

Aunque Will se resistió a leer los libretos en plena fiesta, finalmente, Quincy Jones lo convenció de que esa era la oportunidad de su vida.

Así, el protagonista de "Soy Leyenda", aceptó improvisar y finalmente se quedó con el protagónico de la famosa serie de NBC.

Con información de EFE